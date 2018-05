Rolândia: Cidade tem 46.591 eleitores aptos a votar em outubro

Terminado o prazo da regularização eleitoral para as eleições 2018, o Cartório Eleitoral de Rolândia confirma que o município tem 46.591 eleitores aptos a participar do processo de escolha do Presidente da República e seu Vice, Senadores, Deputados Estaduais e Federais e Governador e seu Vice. O prazo limite está presente na Lei das Eleições (9.504/1997), que determina que “nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição”. Neste ano, o primeiro turno do pleito está marcado para acontecer no dia 7 de outubro.

O número representa que Rolândia vai ter 155 eleitores a menos nas Eleições 2018, no comparativo com as Eleições 2016. A cidade conta com 19 locais de votação e 150 seções eleitorais. O Cartório Eleitoral de Rolândia atende de segunda a sexta, das 12h às 19h, na Rua Ernesto Campaner 335, Jardim Santa Mônica. Telefone 3255-1416.

Entre os serviços que não podem mais ser realizados estão a emissão do título de eleitor, a mudança do local de votação, o cadastramento biométrico, a solicitação de atendimento especial para deficientes e a inclusão do nome social no título de eleitor.

A Constituição Federal estabelece que o comparecimento nas eleições é obrigatório para todos os brasileiros com mais de 18 anos. O voto é facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e adolescentes com idade entre 16 e 18 anos, que também têm somente até hoje para emitir o documento com a permissão para votar.

Quem perder o prazo para alguns dos serviços, como a regularização da situação eleitoral após o não comparecimento a três votações e o cadastramento biométrico, terá o título cancelado e perderá o direito de escolher seus candidatos para os cargos de presidente, governador, senador e deputados federais e deputados estaduais e distritais.O cancelamento do título de eleitor impede ainda a inscrição em concursos públicos, a obtenção de passaporte ou CPF, a renovação de matrícula em estabelecimento de ensino oficiais e a tomada de empréstimos em bancos estatais. Após ter o título cancelado, o TSE afirma que os eleitores só terão a chance de regularizar novamente a situação após o segundo turno das eleições.

NC/PMR