Inauguração e solenidade em Londrina marcam programação da Semana da Indústria na região Norte

Nesta sexta-feira (18), às 16 horas, Sistema Fiep entrega as novas instalações do Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação; à noite, entidade homenageia empresários da região

Londrina recebe, nesta sexta-feira (18), as atividades da Semana da Indústria 2018 na região Norte. Promovida pelo Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), a programação será marcada por inaugurações e homenagens. Às 16 horas, com presença do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, o Sistema Fiep entrega oficialmente as novas instalações do Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação. Já às 19 horas, em uma solenidade no Buffet Planalto que vai reunir lideranças industriais da região, serão homenageados empresários que se destacam por sua contribuição para o desenvolvimento do setor.

Com a inauguração, o Sistema Fiep amplia a estrutura do Senai no município e apresenta um novo espaço, que abrigará o Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação. Resultado de um investimento de R$ 8 milhões, a estrutura terá mais de 2.800 metros quadrados para atendimento a demandas nas áreas de tecnologia da informação e automação industrial para todos os setores da indústria.

O instituto ganha oito novos laboratórios, que vão permitir atuação em consultorias e assessorias em diversas áreas, como gestão e governança de TI, projetos de automação e sistemas inteligentes para a Indústria 4.0, inteligência artificial, mineração de dados e eficiência energética, entre outras. Também vai atuar em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para novos produtos e serviços. E na certificação de pessoas por meio de seus cursos técnicos, de qualificação, aperfeiçoamento e, o mais recente, que teve início em fevereiro, curso superior de Engenharia de Software.

Homenagens

Na festividade da noite, alusiva ao Dia Nacional da Indústria, celebrado em 25 de maio, a Fiep prestará homenagem a três empresários da região Norte. Jayme Leonel, da Itália Milano Confecções, de Apucarana, e Nelson Poliseli, da Poquema Indústria e Comércio de Móveis Ltda., de Arapongas, receberão a medalha do Mérito Industrial. Já João Keller, da Sandoz do Brasil, de Cambé, terá sua trajetória empresarial reconhecida com a Láurea de Honra ao Mérito.

Na mesma solenidade, será lançado ainda o HUB de Inteligência Artificial. Atuando junto com o Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação, ele terá como missão promover a adoção das tecnologias de inteligência artificial pelo setor industrial paranaense e brasileiro. A intenção é que seja um ente que prospecta, aglutina, distribui e gerencia, em uma rede de parceiros nacionais e internacionais, as demandas de inteligência artificial da indústria. O Hub também terá uma aceleradora para o desenvolvimento de novos empreendimentos relacionados às tecnologias de inteligência artificial.

Além de Londrina, a programação da Semana da Indústria 2018 já passou pelos municípios de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, dia 7; Francisco Beltrão, no Sudoeste, dia 9; Marechal Cândido Rondon, no Oeste, dia 10; e Umuarama, no Noroeste, dia 11. As atividades serão encerradas no dia 21, em Curitiba.

Asimp/Sabrae