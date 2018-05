Acampamento de Pentecostes acontece neste fim de semana na Canção Nova

Evento será de 18 a 20 de maio de 2018, com show de lançamento do CD “Livre no Espírito”, de Emanuel Stênio, e vigília na noite de sábado

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza de 18 a 20 de maio de 2018 o Acampamento de Pentecostes. Na Igreja, a data é celebrada 50 dias após a Páscoa e relembra a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos.

A programação traz para noite de sábado (19) show de lançamento do CD “Livre no Espírito”, de Emanuel Stênio, pela gravadora Canção Nova, às 21h, e a tradicional Vigília de Pentecostes, a partir das 23h.

O tema do Acampamento é “Faço repousar o meu Espírito” (Is 42,1). E terá as missas de abertura e de encerramento presididas pelo padre Fábio Camargos, da Canção Nova. Entre os palestrantes deste evento estão os missionários Márcio Mendes, Alexandre Oliveira e padre Bruno Costa.

No decorrer do fim de semana haverá diversos momentos para fortalecimento da fé, como a oração do terço mariano, grupo de oração e Adoração ao Santíssimo Sacramento, que acontecerá no domingo (20), às 11h30. A Canção Nova espera mais de 10 mil pessoas para esses dias.

Serviço

Evento: Acampamento de Pentecostes – Tema: “Faço repousar o meu Espírito” (Is 42,1)

Data: 18 a 20 de maio de 2018

Local: Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Morais - Canção Nova

End.: Rua João Paulo II, s/nº Cachoeira Paulista/SP

Entrada: Gratuita

Sábado (19/05)

- Show de lançamento do CD “Livre no Espírito”, de Emanuel Stênio, às 21h, no Rincão

- Vigília de Pentecostes, a partir das 23h, no Rincão

Asimp/Canção Nova