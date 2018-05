Samanah 2018: Festa reúne atrações musicais, cerveja artesanal e gastronomia

Londrina recebe, no mês que vem, uma festa como há muito tempo não se via na cidade. É o Samanah 2018, evento que traz muita música, cervejas especiais e gastronomia.

A festa será no dia 9 de junho, no espaço Xákara Eventos, que fica na região do Limoeiro (Estrada do Limoeiro – Estrada dos Pampas, nº 153), na Zona Leste.

Durante todo o evento haverá atrações musicais para diferentes gostos e idades. A começar pela oficina de percussão, da qual podem participar tanto adultos quanto crianças.

O clima de festival fica por conta das 8 bandas que sobem ao palco. Entre as atrações confirmadas estão as bandas Búfalos D’água, Marquinhos Diet, Rock me Amadeus, Transafônica Samanah, Aduba, Etnyah e Caburé Canela.

Mas também será noite de balada, com o Baile do LP que traz diferentes DJ’s, como Fabio Indígena do Axé, Gustavo Veiga e Abrakadan Sounds.

Outro destaque é a cerveja do evento, que por si só já é uma grande atração. Trata-se da Amadeus, produzida de forma artesanal em solo pé-vermelho.

O público poderá apreciar dezenas de rótulos como Ipa, Weiss, Apa, Double Pilsen, Lemon Kolsch e Lager. Além disso, será servida a Samanah Amadeus, desenvolvida especialmente para a festa. É uma cerveja estilo pilsen que passa por um processo de aromatização com frutas. Serão, pelo menos, 4 variedades de sabores frutados.

Também haverá diversas opções de gastronomia. A turma do bar “A Toca” vai servir espetinhos, além de água e refrigerantes.

Já no espaço “A Cozinha da Alma” o público poderá experimentar comidas típicas de festa junina, além de opções vegetarianas e veganas.

Os ingressos para o Samanah 2018 já estão a venda e podem ser adquiridos nos seguintes pontos: A Toca, Mi Casa e no bar Barbearia. Quem comprar antecipado aproveita a promoção do 1º lote, que custa R$ 10. Passada essa promoção haverá um 2º lote promocional pelo valor de R$ 15. Já no dia do evento o ingresso vai custar R$ 20.

Samanah

O Samanah 2018 também traz ares de nostalgia para muitos londrinenses, que participaram das diferentes edições da “Festa do Samanah”.

O que começou na década de 1990, como uma reunião de estudantes para integrar diferentes cursos da UEL acabou se tornando um evento regular, com a participação de bandas independentes e de diferentes estilos. Passado o tempo os organizadores passaram a realizar festas temáticas, com intervenções teatrais, em repúblicas, chácaras e bares, como o “Arraial Samanah”e o “Samanah do Fim do Mundo”.

Além das festas, o grupo realizou excursões e campanhas sociais, como a do desarmamento e doações de alimentos para comunidades carentes.

Página do evento: https://goo.gl/S5ybcq

João Fortes/Asimp