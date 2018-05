Unopar sedia Encontro de Gestores de Academias do Paraná

O encontro falará de melhorias na gestão, estratégias para aumentar o lucro e a aplicabilidade da reforma trabalhistas

Promovido pelo Conselho Regional de Educação Física do Paraná (CREF9/PR), a Unopar sediará, amanhã, 19, o Encontro de Gestores de Academias do Paraná, com a participação de especialistas do mercado que abordarão soluções de melhorias na gestão, estratégias para aumentar o lucro, e a aplicabilidade da reforma trabalhista.

Durante o evento também será realizado o Workout de Atividades Físicas para profissionais de Educação Física de Academias do Paraná, também conhecido como Workday. Serão oferecidos dois cursos com inscrições gratuitas, sendo um deles em Treinamento Funcional e o outro em Musculação: Prescrevendo com base em evidências, ambos ministrados por professores com experiência na área. O evento acontecerá na unidade Piza da Unopar, em Londrina. Para garantir sua participação e obter mais informações, basta acessar o site www.crefpr.org.br.

Tiago Silva/Asimp