Utilidade Pública: Obra de interligação afeta abastecimento de bairros

Para executar uma das etapas da obra de ampliação do sistema de abastecimento de Cambé, neste domingo (20), a Sanepar irá fazer interligação do novo reservatório Esperança, o que vai afetar o abastecimento de bairros da cidade.

A obra de interligação terá início às 8h e o término previsto é às 16h. Mas o abastecimento deverá ser normalizado por volta das 20h.

A Sanepar está investindo R$ 7,6 milhões nesta obra que amplia o sistema de abastecimento de Cambé, com a construção do reservatório de 7,2 milhões de litros e de duas estações elevatórias de água tratada. A previsão é que as obras sejam concluídas em dezembro.

Bairros que podem ter abastecimento afetado no domingo:

Central, Jardim Planalto Verde, Jardim Vô Zezinho, Bourbon, Jardim do Lago, Jardim Itália, Portal do Lago, Recanto Lago Azul, Residencial Abussafe, Residencial Aurora, Ouro Verde, Terumã, Vista Alegre, Vila Salomé, Vila Santana, Conjunto Ulisses Guimarães, Jardim Paraná, Terra Vermelha, Europa 1 e 2, Residencial Laranjeiras, Vila Atalaia, Esperança, Campos do Conde, Chácara Manella, Chácaras Santa Maria, Jardim Ana Eliza 1, Ecoville 2, Jardim Elizabeth, Jardim União, Parque Maracanã, Recanto Sumaré, Residencial das Américas, Residencial das Torres, Sociedade Rural Do Paraná, Tropical, Jardim Cidade Alta, Jardim Terra Nova, Campo Limpo, Maria Flora, Parque Lyra, Ana Rosa 4, Residencial Professor Otto da Costa.

No período de realização dos trabalhos, clientes que possuem caixa-d’água domiciliar não serão afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Asimp/Sanepar