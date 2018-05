GP Caixa de Atletismo tem inscrições abertas

Evento acontece no próximo dia 30 e marcará a reinauguração da pista de atletismo da UEL, que foi completamente reformada

Vem aí a quarta edição do GP Caixa de Atletismo Escolar. O evento acontece no próximo dia 30 e marcará a reinauguração da pista de atletismo da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que foi totalmente reformulada. As atividades terão início às 13h30, com a previsão de participação de mais de 900 crianças e jovens matriculados nas escolas públicas e particulares de Londrina.

Criado com a ideia de apresentar a modalidade aos jovens e crianças, o GP Caixa de Atletismo tem se transformado numa importante porta de entrada para novos talentos do atletismo na cidade. Atletas que hoje brilham na equipe Londrina/Caixa/IPEC foram descobertos no evento, como Leonardo Mario dos Santos, atual vice-campeão brasileiro sub-20 no arremesso de peso.

As inscrições poderão ser feitas em duas categorias: sub-14 (para jovens nascidos entre 2005 e 2007 e sub-16 (para nascidos em 2003 e 2004). Estão inclusas na programação provas de corrida (60 e 75, 800 e 1000 metros), salto em distância e arremesso de peso. A edição deste ano está inserida também na programação do Dia do Desafio, evento organizado pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e Sesc Paraná.

As inscrições vão até o dia próximo dia 25. Diferentemente dos anos anteriores não será preciso realizar a inscrição prévia dos alunos participantes, somente da instituição que se fará presente. Elas podem ser feitas gratuitamente pelo e-mail: gpcaixaatletismolondrina@hotmail.com.

“A nossa busca por fortalecer a modalidade e oferecer uma oportunidade a estes jovens de conhecer o atletismo é constante. E o GP tem se configurado como uma grande ferramenta também para detecção de novos talentos. É muito gratificante ver como estes jovens e crianças se interessam pelo esporte. Acreditamos que teremos mais um grande evento”, comentou o técnico e gestor do projeto Londrina/Caixa Atletismo, Gilberto Miranda.

A organização da 4ª edição do GP Caixa de Atletismo é do Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC), Projeto Londrina Atletismo, UEL e Fundação de Esportes de Londrina (FEL). O evento tem patrocínio da Caixa, Governo Federal e Faculdades Inesul, além de apoio da Prefeitura de Londrina, Academia Arena Club, Clínica de Ortopedia Ivot, Colégio Ética, Maximus Assistencial, Ômega Diagnósticos e Núcleo Regional de Ensino de Londrina.

Rafael Souza/Asimp