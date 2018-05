Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 19/05/20118

Primeira Leitura (At 28,16-20.30-31)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

16Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. 17Três dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: “Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos.

18Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. 19Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. 20É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel”.

30Paulo morou dois anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, 31pregando o Reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo.

Responsório (Sl 10)

— Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face.

— Deus está no templo santo, e no céu tem o seu trono; volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens.

— Examina o justo e o ímpio, e detesta o que ama o mal. Porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face.

Evangelho (Jo 21,20-25)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

Naquele tempo, 20Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: “Senhor, quem é que te vai entregar?” 21Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: “Senhor, o que vai ser deste?”

22Jesus respondeu: “Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu, segue-me!” 23Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: “Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa?”

24Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu; e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. 25Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos.

Ouça a Homilia

Clamemos pelo Espírito Santo de Deus

Clamemos pelo Espírito Santo de Deus, pois ele vem em socorro da nossa fraqueza, vem em auxílio daquilo que está frágil em nós

“Se alguém tem sede, venha a mim, e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior”(João 7,38).

Hoje, toda a Igreja se reúne para celebrar a Vigília de Pentecostes. Queremos nos colocar inteiros no coração do Mestre, para que Ele nos envie aquilo que jorrou do Seu coração. O rio de Água Viva, que brotava do coração de Jesus, está derramando sobre os nossos corações a água que nos revitaliza, lava-nos e purifica-nos, para que levemos a vida em nome de Jesus.

Nossa alma passa por muitas tempestades, e nos encontramos, muitas vezes, atravessando os desertos desta vida. Precisamos nos saciar da fonte de água que jorra para a vida eterna, para que essa água esteja brotando em nós. Precisamos jorrar a água do Espírito onde quer que nós estejamos.

Hoje, a Igreja faz um grande convite para que, em vigília, em oração, clamemos pelo dom do Alto, clamemos pelo Espírito prometido que nos renova, transforma-nos e santifica-nos. Clamemos pelo Espírito Santo de Deus, pois Ele vem em socorro da nossa fraqueza, vem em auxílio daquilo que está frágil em nós. O Espírito vem temperar nossas intempéries, fortalecer aquilo que está decaído em nós. O Espírito vem nos motivar diante de tantas desmotivações e decepções que enfrentamos nessa vida.

Por mais velha que esteja a nossa vida, por mais cansados e arrasados que estejamos, o Espírito nos traz vida nova. Precisamos desse bálsamo da graça, precisamos dessa unção do Alto, precisamos revitalizar em nós a graça que nos foi dada no nosso batismo.

Hoje, é Pentecostes para nós! Celebramos a grande promessa de Deus na nossa vida. Rezemos: “Vinde, Espírito Santo, vinde doador dos dons. Vinde, Espírito consolador, encha nossas almas e conduza nossas igrejas”.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook