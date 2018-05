GP Caixa de Atletismo está com as inscrições abertas

O Projeto Londrina Atletismo irá promover, no dia 30 de maio, a 4ª edição do GP Caixa de Atletismo Escolar. O evento, que já se tornou tradicional no calendário da modalidade em Londrina e região, reuniu no ano passado cerca de mil jovens e crianças, de escolas de 24 municípios da região. As atividades da 4ª edição marcarão a reinauguração da pista de atletismo da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que foi reformada.



As crianças serão divididas em 2 categorias: sub-14 (para os nascidos entre 2005 e 2007) e sub-16 (para nascidos em 2003 e 2004). A programação irá contar com provas de corrida (60, 75, 800 e 1000 metros), salto em distância e arremesso de peso. A edição deste ano está inserida também na programação do Dia do Desafio, evento organizado pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e Sesc Paraná.



As inscrições vão até o dia 25 de maio. Diferente dos anos anteriores, não será preciso realizar a inscrição prévia dos alunos participantes, somente da instituição que se fará presente. Elas podem ser feitas gratuitamente pelo e-mail: gpcaixaatletismolondrina@hotmail.com.



No ano passado, além do resultado social alcançado pelo evento, o nível técnico da competição atingiu bons resultados durante as disputas das provas realizadas. “Isso se dá, certamente, pelos trabalhos realizados pelos professores nas escolas. Dessa forma, constatamos que estamos no caminho correto, já que o objetivo maior é promover o atletismo na região de Londrina", comentou a coordenadora técnica e professora Silvana Vieira.



O projeto Londrina de Atletismo tem realizado diversas atividades com objetivos sociais e técnicos da modalidade. "Temos realizado essas várias ações, que vão desde eventos escolares e treinamentos em escolas, até se chegar em treinamentos voltados para o alto rendimento. Essas ações objetivam que Londrina se torne a capital nacional do atletismo escolar", ressaltou o técnico e gestor do projeto Londrina/ Caixa Atletismo, Gilberto Miranda.



A organização da 4ª edição do GP Caixa de Atletismo é do Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC), Projeto Londrina Atletismo, UEL e Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). O evento tem patrocínio da Caixa, Governo Federal e Faculdades Inesul, além de apoio da Academia Arena Club, Clínica de Ortopedia Ivot, Colégio Ética, Maximus Assistencial, Ômega Diagnósticos e Núcleo Regional de Ensino de Londrina.



N.Com

Comentários Seja o primeiro a comentar! Faça seu comentário Nome:

E-mail:

Comentário :