Londrina realiza evento em comemoração ao Dia do Yoga

O projeto Yoga no Parque está preparando um evento para celebrar, em Londrina, o 1º Dia do Yoga. Com o apoio da Fundação de Esportes, o evento visa difundir e disponibilizar as diversas faces do Yoga, com práticas, oficinas, produtos e feira relacionados ao tema e ao desenvolvimento consciente. Serão 7 horas de atividades gratuitas que irão acontecer no dia 24 de junho, das 6 às 13horas, no Ginásio de esportes Moringão.



O evento vai celebrar o Dia Internacional do Yoga, comemorado no dia 21 de junho. A ideia surgiu da necessidade observada pelos instrutores do projeto Yoga no Parque em aprofundar assuntos relevantes à filosofia do Yoga que acabam pouco explorados pelo tempo da prática ao longo da semana, além de detectar o interesse do público para eventos voltados ao tema. “A ideia é disponibilizar um pouco mais da filosofia indiana e seus aspectos culturais”, explicou Annelise Moya, uma das organizadoras do evento.



Yoga no Parque - O projeto Yoga no Parque, iniciado em 2013, pelo Coletivo Ganesha Yoga, oferece práticas de Yoga em diferentes parques da cidade, através de atividade de autoconhecimento, não comparativa e não competitiva. Em caso de pessoas que queiram colaborar, o projeto pede a colaboração consciente de R$5 por aula, uma forma de selar compromisso e valorizar o trabalho dos instrutores envolvidos visando a prosperidade mútua.



Confira a programação completa do 1º Dia do Yoga:



Programação Principal – Espaço PRANA (Quadra do Ginásio do Moringão)



6h00 – 6h30 Meditação de abertura. Amanda Petri – Projeto Yoga no Parque.

6h45 – 8h30 Ashtanga Yoga. Marcela Arantes.

8h45 – 10h00 Hatha-Yoga. Mônica Azenha - Escola Namaskar.

10h30 – 11h30 Deo Marco – Yoga Props (com alinhamento) - Instituto Aum.

Sequência de asanas para o combate do estresse, cansaço físico e mental, além de uma sequência de Pranayamas para essa finalidade.

12h00 – 12h30 Meditação de encerramento. Jesana Gambi - Apucarana.



Programação com Práticas específicas – Espaço SHANTI



8h00 – 9h15 Prática de Yoga para 3ª Idade. Priscila Nery. Flor de Lótus – Yoga Shala.

9h30 – 10h45 Brincando de Yoga, prática destinada a crianças. Maria Tereza Packer Balaroti - Sala Yogananda: prática ministrada por meio de asanas com movimentos que imitam animais. Será trabalhada a consciência corporal e respiratória através de brincadeiras lúdicas com bexigas, finalizando com relaxamento.

11h00 – 12h15 -Yoga em conexão com os ciclos femininos - Lucélia Canassa – Hatha Yoga

Oficinas – Espaço OM

8h00 – 9h00 - O que é Yoga? Uma conversa teórica sobre a história desta filosofia. Nathália Kawano – Ananda Escola de Yoga. Indicação: a partir de 12 anos.

9h00 – 11h00 -Oficina Expresse sua Mandala: Ojo de Dios (nível iniciante). Eduardo Frontelli – Espaço Seiva. Indicação: para adultos e crianças a partir de 5 anos.

10h00 – 11h00 Vedanta: a filosofia da autorrealização. Jessana Gambi.

N.Com