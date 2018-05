Assistência Social inicia preparativos para Operação Noite Fria

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início nesta segunda-feira (21), aos preparativos para a “Operação Noite Fria 2018”. Durante esta semana, a secretaria enviará a Carta Convite para as entidades que foram parceiras da ação, no ano passado.



Serão convidadas as instituições socioassistenciais Casa do Bom Samaritano, Associação Projeto Pão da Vida, Serviço de Obras Sociais de Londrina – SOS e a Casa do Caminho de Londrina. Ao todo, o Município vai disponibilizar mais 64 vagas diárias por meio da operação. A intenção é que, até o dia 30 de maio, as entidades conveniadas possam começar a atender a população que vive em situação de rua com mais vagas disponíveis. A operação terá duração de 4 meses, ou seja, a expectativa é que ela finalize em setembro deste ano. Diariamente, sem a operação, o município disponibiliza 154 vagas.



Nestes abrigos, os indivíduos receberão acolhimento, poderão tomar banho, jantar, dormir e receber os serviços de atendimento de proteção social especial. Durante o dia, uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, pedagogos e de apoio faz o acompanhamento da pessoa, direcionando para grupos de atendimento e para ajudá-las a sair da condição de rua.



Os cidadãos que estão em situação de rua e desejam receber o acolhimento devem procurar os dois serviços de entrada na rede de atendimento, que são o Serviço de Abordagem Social de Proteção e o Centro de Referência Especializado para População de Rua (Centro POP). É possível permanecer na Casa de Passagem por 20 dias e receber atendimento de acolhimento durante seis meses. A situação de cada pessoa é avaliada individualmente pela equipe da Assistência Social.



Os cidadãos que souberem de pessoas que vivem em situação de rua e desejam ajudá-las podem telefonar no (43) 9991-4568 e (43) 3378-0414. São aceitas ligações a cobrar. O horário de atendimento do serviço pelo celular é 7h às 22h, aos sábados das 9h às 20h e nos domingos e feriados é das 9 às 15 horas. Já pelo serviço de abordagem pelo telefone fixo é de segunda a sexta, das 8h às 17h. O Centro POP recebe os atendimentos pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Dib Libos, 25, em frente a sede do SAMU. Aqueles que desejarem podem sanar suas dúvidas pelo (43) 3378-0417.



De acordo com dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, em Londrina, estima-se que devem existir cerca de 500 pessoas vivendo em situação de rua. “É importante que o Município oferte mais vagas na Operação Noite Fria, porque é uma forma de oferecermos um local de resguardo e proteção para os dias mais frios do ano, evitando assim que os moradores de rua sofram de hipotermia, por exemplo”, explicou a diretora de Proteção Social Especial, Joseane Nogueira.



Aqueles que desejam auxiliar as entidades parceiras da Prefeitura, no atendimento às pessoas em situação de rua, podem doar alimentos, roupas e produtos de higiene pessoal. Para o inverno, são priorizados agasalhos e calçados. As doações podem ser feitas diretamente nas entidades assistenciais.



Casa do Bom Samaritano



Rua José Fierli, 153 – Vila Marízia

Fone: 3339-1379

Associação Projeto Pão da Vida

Rua Bélgica, 959 – Jardim Igapó

Fone: 3343-3529

Serviço de Obras Sociais de Londrina – SOS

Rua Jaguaribe, 350 – Vila Nova

Fone: 3024-4420

Casa do Caminho de Londrina

Av. Paul Harris, 1481

(43) 3325-4037

