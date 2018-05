Serviço de capina ultrapassa 200 mil m² nesta segunda-feira (21)

Nesta segunda-feira (21), 65,5 mil m² de áreas públicas recebem o serviço de capina e roçagem na região norte de Londrina. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) atua em praças, fundos de vale, canteiros e laterais de vias nos bairros Catuaí, Itaparica, Itapoá, Campos Verdes, Belém e Aliança.



Na zona oeste, o corte do mato é realizado nos jardins Delta, Novo Sabará, Andrade, Bancários, Nápoles e Vale do Rubi. Nestes locais, a área total atendida soma 144,2 mil m². Já a equipe encarregada dos terrenos particulares tem expediente no Alto de Boa Vista e Continental, onde as atividades são acompanhadas do envio de multa aos proprietários.



A CMTU promove a limpeza completa do Zerão, passando pelas pistas de caminhada, academias, quadras esportivas, pelo gramado e anfiteatro. No Centro Cívico, Praça Guimarães e na faixa que vai do Igapó I ao IV há espetagem e esvaziamento de lixeiras. A programação do dia ainda inclui varrição de calçadas e sarjetas no quadrilátero central, no entorno do Lago II e no Aterro.



No site www.cmtu.londrina.pr.gov.br é possível acompanhar diariamente os trabalhos de manutenção e conservação da cidade. Já no telefone 3379-7900 os moradores podem registrar reclamações, pedidos e denúncias. O número funciona durante os dias úteis, das 8h

às 17h.



Assessoria da CMTU

Comentários Seja o primeiro a comentar! Faça seu comentário Nome:

E-mail:

Comentário :