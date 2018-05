Vozes da Cidade apresenta Trio Mambembe e Bibi Catai

Com ingresso solidário, show acontece no Centro Cultural Sesi/AML nesta sexta-feira

A programação do projeto Vozes da Cidade, iniciativa do Sesi Cultura Paraná, leva para o palco do Centro Cultural do Sesi/AML (Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130 – Centro), em frente a Concha Acústica de Londrina, uma formação imperdível: Trio Mambembe com participação especial da cantora Bibi Catai. O show ocorre nesta sexta-feira, dia 25 de maio, a partir das 19h30. A entrada é gratuita, com a opção de ingresso solidário (doação de 1 kg de alimento não perecível). A troca deve ser feita no local com 1 hora de antecedência.

Formado em 2010 pelos cantores Paulo Vitor Poloni, Natália Lecupeva Lepri (Clusters Sisters) e Thiago Ribeiro Barcelos, a proposta do Trio Mambembe é pesquisar os musicais brasileiros e também o gênero samba a fim de propor releituras interpretativas de canções, por meio de novas estéticas vocais e cênicas. Atualmente, o trabalho do trio tem como referência a sonoridade dos principais grupos vocais brasileiros, desde a década de 40, como o Bando da Lua, passando pelos grupos MPB4 e Grupo Vocal Garganta Profunda.

Além de Trio Mambembe e Bibi Catai, o projeto Vozes da Cidade colocou em cena outros talentos da cidade, como Tonho Costa, que inaugurou a temporada em março, e Mama Quilla em abril. Até o fim do ano, o Centro Cultural Sesi/Aml receberá shows de Caburé Canela e Maracajá (05/10) e banda Mour (30/11).

Asimp/Sesi/Pr