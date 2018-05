BB lança Circuito Agro com eventos em 60 municípios

O Banco do Brasil lança nesta terça-feira, 22, às 8h30, o Circuito Agro BB que promoverá encontros com produtores rurais, assistências técnicas e gerentes de relacionamento, revendas e associações em 60 municípios no País.

O objetivo é fornecer consultoria e divulgar conhecimentos técnicos sobre temas diversos, como mitigadores, sucessão familiar, armazenagem, irrigação, produtos e serviços bancários, entre outros.

Programação

Data: 22 de maio de 2018

Local: Auditório, 1° andar, Ed. Sede BB – Brasília – DF

08h30 Café da Manhã



09h00 Abertura

Paulo Rogério Caffarelli – Presidente do Banco do Brasil



09h10 Circuito Agro BB 2018

Walter Malieni – Vice-Presidente Distribuição e Gestão de Pessoas

Antônio Maurício Maurano – Vice-Presidente de Negócios de Atacado

Marcelo Augusto Dutra Labuto – Vice-Presidente de Negócios de Varejo



09h25 Perspectivas para o Agronegócio

Tarcísio Hübner – Vice-Presidente de Agronegócios



10h05 ILPF – Embrapa

Renato Aragão Rodrigues



10h35 Intervalo



10h45 Palavra da BB Consórcios

Alexandre Luís dos Santos



10h50 Sucessão no Agronegócio

Dr. Roberto Justo



12h05 Proteção no Agronegócio – BB Seguros

Luiz Antônio Digiovani



12h35 Encerramento

Reinaldo Kazufumi Yokoyama – Diretor de Distribuição

Fábio Cristiano Danin Euzébio – Gerente Geral da Unidade Private Bank

Carla Nesi – Diretora de Clientes Pessoas Físicas

Marco Túlio Moraes da Costa – Diretor de Agronegócios



Confirmar presença pelo e-mail: imprensa@bb.com.br

Asimp/BB