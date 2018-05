Inscrições para a 1ª SICOOB CORRE encerram nesta quarta (23)

A Sicoob Corre terá uma largada inclusiva e é uma das poucas corridas na região a ter meia maratona em percurso – 21 km

As inscrições para a Sicoob Corre 2018 vão até esta quarta-feira, dia 23 de maio e podem ser feitas no site: www.sicoobcorre.com.br A corrida será no próximo dia 27 de maio (domingo), no Aterro do Lago Igapó 2 (Rua: Professor Joaquim de Matos Barreto - prox. Rotatória da Avenida Maringá).

Organizada pela Capa Promoção e Eventos, a 1ª Sicoob Corre terá na modalidade adulta, 13 categorias femininas e masculinas, disputadas em três percursos: 21 km (meia maratona), com largada às 7h; 10 km, com largada às 7h10 e 5 km, com largada às 7h15.

A corrida terá uma largada inclusiva, que está sendo organizada pela Associação Família Especial de Londrina, com inscrições gratuitas. A expectativa da organização é que participem da 1ª Sicoob Corre cerca de mil pessoas.

Os participantes terão toda a infraestrutura ambulatorial, oferta de frutas, água e isotônicos no evento. Os cooperados Sicoob e grupos com mais de 10 pessoas terão desconto nas inscrições e menores de 18 anos deverão ter autorização dos pais.

Os inscritos receberão um Kit com sacochila, camiseta e toalha. Os três primeiros lugares (geral) receberão troféus. Também serão premiados os três primeiros de cada categoria (feminina e masculina) e todos os atletas participantes receberão medalhas.

Andrea Monclar/Asimp