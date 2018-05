Curso de informática para alunos da rede pública está com inscrições abertas

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) e o Serviço Social do Comércio (Sesc) vão ofertar um curso de informática básico voltado para os alunos da rede municipal de ensino. O curso terá duração de 96 horas e inicia em 4 de junho. As aulas serão de segunda, quarta e sexta-feira, ministradas para duas turmas em períodos diferentes no Sesc Centro, na rua Fernando de Noronha, 264. De manhã as aulas vão das 9h às 12, e à noite das 19h às 22h. São 14 vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas até dia 29 de maio, na Secretaria do Trabalho, na rua Pernambuco, 162, entre às 8h e 13h.



Durante o curso os alunos vão aprender conceitos básicos de informática, além de como utilizar as ferramentas do pacote Office, como Word e Excel, e conhecer os recursos da internet, ferramentas de busca, redes sociais, entre outros. Para participar do curso os interessados devem ter mais de 14 anos. Para a inscrição na SMTER não é preciso estar acompanhado pelo responsável. No momento da efetivação da matrícula no Sesc um responsável deve acompanhar o aluno.



O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, destacou a oportunidade. “Sabemos que boa parte das nossas crianças e adolescentes crescem cercados de tecnologia hoje, mas ainda temos muitos que não têm contato com computador, internet. Esse curso vem para introduzir a informática na vida desses jovens e propiciar todo o conhecimento necessário para que eles manipulem um computador, consigam buscar na internet informações sobre os assuntos do seu interesse e estejam conectados ao resto do mundo”, disse o secretário.

N.Com