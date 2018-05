Centro de Convivência do Idoso oferece sessão de cinema

A fim de estimular o convívio entre as pessoas acima de 60 anos e o público mais jovem, a Secretaria Municipal do Idoso está desenvolvendo a atividade Cinema Intergeracional com Pipoca e Chá. Nesta terça-feira (22), às 14 horas, será transmitido o filme “Heidi”, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Leste (CCI Leste), localizado na Rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz.



Ao todo, o local tem capacidade para receber 60 pessoas. Para participar não é necessário se inscrever antes. A intenção é que os idosos convidem algum familiar, como neto ou sobrinho-neto, amigo ou vizinho mais jovem para ir junto assistir gratuitamente a sessão de cinema no CCI.



Eles podem levar crianças acima de 8 anos de idade. “O objetivo é proporcionar um espaço que favoreça a troca de conhecimentos e experiências entre os idosos e as gerações mais novas, desmistificando alguns mitos e preconceitos que ainda existem em relação às pessoas mais velhas”, explicou a diretora de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Ana Karina Anduchuka Barbosa.



O filme escolhido pelas assistentes sociais da Secretaria do Idoso foi a comédia dramática chamada Heidi. A película conta a história de uma menina de 8 anos que é órfã e vive ao lado dos avós em um pequeno vilarejo nos Alpes Suíços, onde é autora de diversas aventuras e brincadeiras em meio aos animais. Um certo dia, a menina é levada para viver em uma mansão em Frankfurt, na Alemanha. Lá Heidi faz companhia à Clara, uma menina portadora de deficiência física que necessita de uma cadeira de rodas para se locomover. Ali começa então uma grande amizade entre as duas meninas. O filme é baseado no livro com o mesmo nome, da escritora suíça Johanna Spyri, em 1880.



Após a sessão de cinema, os participantes fazem um encerramento da atividade com a assistente social e podem desfrutar de um chá e café servido no CCI. Esta ação é um braço do projeto “Histórias que meus avós me contam”, realizado pela Secretaria do Idoso nas escolas municipais de Londrina, visando a integração e a interação social entre as crianças e as pessoas acima de 60 anos.



A intenção é estimular essa troca de experiências e mostrar para os pequenos que os idosos fazem atividades diferentes, aprendem coisas novas e que ainda são importantes para a sociedade. Com isso, os profissionais pretendem estimular o respeito e a compreensão entre as pessoas de diferentes gerações, observando sempre suas particularidades e sua contribuição para o mundo.



A mesma atividade será realizada no Centro de Convivência do Idoso da Região Oeste (CCI Oeste), no dia 29 de maio, às 14 horas. O CCI Oeste fica na Rua Serra Pedra Selada, 111.

N.Com