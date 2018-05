Vencer é uma decisão sua

O mundo é dos vencedores. Parece apenas uma frase feita, mas é uma verdade absoluta. Pessoas perdedoras não tem espaço num mundo tão competitivo. Mas, em primeiro lugar, precisamos definir quem são as pessoas vencedoras: são aquelas que nunca desistiram.

Não importa sua formação acadêmica nem mesmo a experiência profissional. Qualquer um de nós pode chegar muito longe se prestar atenção nas atitudes e características dos profissionais de sucesso. Existem muitos passos para se tornar um vencedor, seja em qualquer aspecto da vida, alguns são comuns a todos eles, como o otimismo. O oposto de um vencedor é um perdedor, ou seja, alguém que só enxerga as coisas ruins que acontecem. O otimista é aquele que aprende com tudo e com todos. Uma das coisas mais importantes que podemos e devemos aprender é a extrair as lições de nossos erros e derrotas.

Na busca pelo sucesso também é preciso ter consciência de suas qualidades e de suas fraquezas, ou seja, é preciso ter autoconhecimento. A percepção que temos de nós mesmos precisa ser honesta para que possamos melhorar a cada dia. Outro ponto a ser lembrado é que é preciso ser dedicado, incansável e eficiente. Os vencedores não contam a dedicação por horas, mas pelos resultados conquistados, independente de quantas horas foram gastas com qualquer atividade.

É preciso ser criativo. No caminho do sucesso existem muitos obstáculos e o que distingue as pessoas é a atitude delas em relação aos problemas – se você for criativo não irá se focar no problema, mas irá focar na solução.

Ter sucesso não precisa ser necessariamente algo difícil, pois antes de qualquer coisa, saber como ser um vencedor inclui ter foco e determinação para persistir na realização do seu sonho. O que acontece é que muitas pessoas estabelecem alvos bastante audaciosos na carreira, mas não lembram que seus objetivos precisam ser coerentes com suas habilidades e limitações. É preciso um plano ou uma estratégia para alcançar seus objetivos.

Os verdadeiros vencedores são pessoas que ganham e perdem sempre, pois colocam movimento na sua vida para criar e atrair oportunidades. São aquelas pessoas que vão atrás de seus sonhos, metas e objetivos pessoais, amorosos e profissionais, que buscam conquistar seus sonhos e realizar seus objetivos para serem felizes e realizadas. Quem nunca perdeu ou nunca aceitou uma derrota, nunca será um vencedor.

E se você acha que não pode ser um vencedor, pense novamente. Vencedores não nascem vencedores. Por isso, celebre as pequenas vitórias, foque naquilo que você pode fazer melhor, e, como resultado, você irá se tornar mais forte, mais sábio e extraordinário.

Janguiê Diniz – Mestre e Doutor em Direito – Reitor da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau – Reitor da UNAMA – Universidade da Amazônia – Reitor da UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas – Fundador e Presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional – janguie@sereducacional.com