Inscrições para programa Bom Negócio continua nesta semana

Os micro e pequenos empreendedores que quiserem participar da 23ª turma do programa Bom Negócio têm até esta semana para efetuar a inscrição. As aulas começam no dia 28 de maio e serão distribuídas em 17 dias, sendo eles alternados. O curso abrange capacitações nas áreas de Gestão de Negócios, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão de Pessoas e Gestão Estratégica. O Bom Negócio é gratuito e as vagas são limitadas.

O programa é uma realização da ACIL, em parceria com a UEL e a Fomento Paraná, e, além da capacitação, tem a missão de aquecer a economia local através de empréstimos a juros mais baixos.

A Fomento Paraná libera empréstimos com juros entre 1,87% e 2,36% ao mês. O recurso pode ser usado para investimento fixo (obras, móveis, utensílios, instalações, aquisição de máquinas e equipamentos), capital de giro ou investimento misto. Para quem passa pela capacitação oferecida pelo Bom Negócio, o crédito é subsidiado, com juros de 1,87 a 2,23% ao mês e carência de até três meses para o início do pagamento. Sem a capacitação, os juros variam de 2,00% a 2,36% ao mês.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail empreender@acil.com.br ou pelo telefone (43) 3374-3010.

Asimp/Acil