Conferência municipal do plano diretor de Rolândia será dia 26

A Secretaria de Planejamento convida a população para a Conferência Municipal do Plano Diretor, que será realizada no sábado, dia 26 de maio, no Centro Cultural Nanuk, a partir das 8h30 da manhã. Clique AQUI e confira as propostas para o planejamento territorial e propostas de eixos estratégicos para o desenvolvimento Municipal de Rolândia, que foram enviadas pela equipe técnica do Plano Diretor. Participe do desenvolvimento da cidade! Venha e traga sua contribuição.

Programação da Conferência

8h30 - 9h - Recepção aos participantes / assinatura da lista de presença

9h - 10h - Abertura (Representante Municipal) e Palestra sobre a importância do Plano Diretor Municipal

10h - 10h20 - intervalo

10h20 - 12h - Apresentação e discussão das propostas do Plano Diretor

12h - 13h30 - intervalo / almoço

13h30 - 14h - Fechamento da discussão das propostas do Plano Diretor de Rolândia

14h - 15h - Apresentação da proposta do Sistema Municipal de Planejamento e da composição do Conselho Municipal do Plano Diretor

15h - Encerramento

