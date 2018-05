Unopar realiza minicursos gratuitos e feira de empregos em Londrina

Ação contará com parceria da Prefeitura, SINE, Ministério do Trabalho, ACIL e Sebrae

Entre os dias 22 de maio e 6 de junho, acontece em Londrina mais uma edição do Unopar Conecta, projeto que visa promover o aperfeiçoamento profissional e melhorar a empregabilidade das pessoas por meio de minicursos gratuitos de capacitação.

Os treinamentos abrangem diversos temas como cuidados com a pele, amamentação, produção agrícola, adestramento canino, design de moda, design de interiores, oficina de gastronomia, reeducação alimentar, algoritmos e programação, reforma trabalhista, marketing pessoal, excel básico, reaproveitamento de resíduos, construções sustentáveis, instalações elétricas, gestão de riscos na produção, entre outros.

Para conhecer os cursos disponíveis, e obter mais informações sobre datas, horários e local, os interessados devem acessar o site www.evento.canalconecta.com.br, no qual também podem efetuar sua inscrição.

Feira de empregos

Em parceria com a Prefeitura de Londrina, Sistema Nacional de Emprego (SINE), e Ministério do Trabalho, Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) e Sebrae, a Unopar também realizará no dia 5 de junho, a 5ª edição da Feira da Empregabilidade, com orientação vocacional, testes psicológicos, cadastro de currículos e divulgação de vagas de empregos. Ao longo do dia, o SINE realizará agendamentos de carteiras de trabalho no local para agilizar a demanda da região, e a Secretaria da Saúde também estará presente oferecendo atendimentos à comunidade. O evento acontecerá das 8h às 17h, e contará com a presença de várias empresas da cidade e região.

Tiago Silva/Asimp