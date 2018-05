Londrina levará 11 empresas representando a cidade para Hospitalar 2018

A feira, que acontece de 22 a 25 de maio em São Paulo é a maior do segmento da saúde na América Latina; estande Polo de Saúde de Londrina terá 72 metros quadrados

Pela primeira vez, o Polo de Saúde de Londrina estará representado com um estande na feira Hospitalar 2018, considerada a maior do setor na América Latina. Ao todo, 11 empresas vão representar a cidade e a região, expondo seus produtos e serviços durante o evento, que ocorrerá entre os dias 22 e 25 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. O estande do Polo da Saúde de Londrina terá 72 metros quadrados, divididos entre as empresas e também um espaço de convivência e divulgação de ações do Polo de Saúde.

A participação é uma iniciativa do Sebrae/PR e Grupo Saúde Londrina União Setorial (Salus), que hoje tem uma atuação como Governança do setor na cidade, reunindo desde hospitais, empresas de prestação de serviços e indústrias até universidades e instituições com atuação estratégica para promover o desenvolvimento do setor da saúde.

As empresas que irão representar Londrina na Hospitalar 2018 são dos mais diferentes segmentos como Móveis Hospitalares, Educação (Paciente Virtual), Equipamentos Médicos, Materiais, Software, Gestão da Qualidade para empresas da saúde, Etiquetas Hospitalares, Palmilhas Ortopédicas e Sistema para laudos (confira abaixo a relação de empresas).

Para a consultora e gestora do projeto de Saúde do Sebrae/PR, Simone Millan, é uma grande oportunidade para as empresas que estão levando seus produtos e soluções para um evento de grande repercussão. “A saúde está na vocação de Londrina, um setor que se renova e que vem investindo a cada dia em inovações, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. O Polo da Saúde de Londrina vive esta realidade e os empresários terão na Hospitalar uma grande visibilidade, que refletirá diretamente na cidade e na Região”, explica.

O presidente do Grupo Salus, João Santilli, explica que o Polo de Saúde de Londrina é formado por empresas prestadoras de serviços e também indústrias, universidades, entidades, startups e empresas de setores transversais, como Tecnologia da Informação. “Essa integração dos diversos atores gerou um ambiente favorável para o desenvolvimento de negócios e hoje temos em Londrina um Polo de Saúde forte e atuante”, afirma. Para ele, a participação na feira é um marco para o setor. “Vamos expandir nossas fronteiras mostrando os nossos produtos num evento de projeção nacional e internacional na área da saúde”, ressalta.

Conheça as empresas que representarão o Polo da Saúde de Londrina na Hospitalar 2018:

A-CEOLIN - Etiquetas com indicador químico com dupla camada adesiva, Pacote de teste desafio, Micro-etiquetas.

AVP - ACTIVE VIRTUAL PATIENT - Plataforma de simulação de casos clínicos, que utiliza o conceito de Active Learning para promover uma melhor interação e engajamento da plateia (profissionais de saúde, alunos, etc.) na discussão dos casos.

BAROSCAN – sistema de baropodometria composto por uma plataforma com 4.096 sensores de pressão distribuídos em uma área útil de 50x50 cm e um software para análise dos dados. Utilizado para avaliar a pisada, a marcha, a postura e o equilíbrio do paciente, o sistema faz as análises estática, estabilometria, dinâmica e dinâmica com vídeo.

ECOCLOUD - Sistema EcoCloud - Laudo ecocardiograma. Plataforma para criação de laudos, com cadastro de pacientes rápido e prático, emissão de laudo em poucos minutos e disponibilidade online para clientes e equipe.

GRUPO FORLOGIC – Qualiex: Ferramentas para excelência empresarial que auxiliam na otimização do sistema de gestão da qualidade e a obtenção de certificação e/ou acreditação em várias normas para empresas do setor da saúde, como ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 17025, ONA, PALC, DICQ, PADI, entre outras.

MEDMOBI CRÔNICOS - Sistema MedMobi Crônicos: é um serviço de gerenciamento de pacientes com doenças crônicas, que monitora, orienta e avalia as condições clinicas, buscando a promoção e prevenção da saúde, visando diminuir custos de internação, absenteísmo, melhorando a qualidade de vida.

MOVMED MÓVEIS HOSPITALARES - Poltronas para Coleta de Sangue, Cadeira para Coleta de Sangue, Mesa Auxiliar, Outros produtos com design diferenciado.

SANITÀ-INDUSBELLO COMPANY - especialista em Estojos Autoclaváveis produzidos em Radel®, uma matéria prima comumente utilizada no desenvolvimento de aviões por ser leve e extremamente resistente à elevadas temperaturas e fortes impactos.

LEVITA MÓVEIS HOSPITALARES - Cama hospitalar, suporte de soro, escada e carro de emergência.

PODOSHOP - Placas de resina, EVA e poliuretano: usados na confecção de palmilhas esportivas e posturais, palmilhas indicadas para diversas funcionalidades, assim como peças usadas em sua produção.

PZL SAÚDE - Fleboscópios: Auxiliam na visualização de vasos sanguíneos, facilitando o mapeamento de varizes; Cryojet - Equipamento que permite o resfriamento de soluções a ultrabaixa temperatura para serem usadas na Crioescleroterapia.

Asimp/Salus