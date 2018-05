Receitas: Pudim de Maria Mole

Ingredientes:

1 caixa de Maria Mole

2 xícaras de chá de leite quente

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 pacote de coco ralado

6 colheres de sopa de açúcar para caramelizar

Modo de Preparo:

Coloque as 6 colheres de açúcar na forma de alumínio e leve ao fogo até caramelizar. Reserve. Bata no liquidificador a maria mole juntamente com os as 2 xícaras de leite quentes até dissolver por completo. Coloque os demais ingredientes e bata bem. Depois de batido coloque na forma caramelizada e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme e sirva.

(Mondial.com)