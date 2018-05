Edmar Arruda e Cobra Repórter atendem solicitação da Santa Casa de Cambé

Deputados federal e estadual vão destinar R$ 100 mil em recurso para o hospital

O deputado federal Edmar Arruda (PSD) e o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) se uniram para atender as necessidades da Santa Casa de Cambé, na região norte do Paraná. O hospital atende, diariamente, cerca de quatro mil pessoas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, por isso, precisa ampliar a capacidade de realizar exames. Os parlamentares definiram a destinação de R$ 100 mil em recursos federais para resolver essa carência.

Edmar Arruda e Cobra Repórter atuam em parceria em quase 50 cidades das regiões norte e noroeste do Estado. Na última semana, o deputado estadual visitou a Santa Casa, onde conversou com a direção e ouviu as principais demandas da unidade de Saúde. Na segunda-feira (14), os parlamentares se reuniram em Curitiba e discutiram a situação.

De acordo com a administração do hospital, 98% dos atendimentos são realizados por meio do SUS. Além da população de Cambé, a Santa Casa também acolhe pacientes em condições de urgência e emergência dos municípios de Florestópolis, Bela Vista do Paraíso, Prado Ferreira e Miraselva. Somente na ala do Pronto Socorro, aproximadamente quatro mil pessoas procuram assistência todos os dias.

“Não há dúvidas de que estamos falando de um hospital que é referência para a região. O Cobra e eu conhecemos as dificuldades pelas quais passam os hospitais filantrópicos do Paraná e, por isso, fazemos questão de contribuir”, afirmou Edmar Arruda. “Estou indicando uma emenda parlamentar junto ao Ministério da Saúde e vou trabalhar para que o recurso seja liberado o mais breve possível.”

A previsão é de que, com a verba federal, a Santa Casa melhore e amplie o número de exames bioquímicos, como o sanguíneo, e de imagens, como ultrassonografias, tomografias e raios-x, aos pacientes do sistema público.

Ao agradecer a Edmar Arruda, o deputado Cobra Repórter lembrou que, em parceria, os parlamentares já viabilizaram recursos para as reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Conjunto Cristal. “Estamos empenhados em fazer o melhor por Cambé. Nosso trabalho já garantiu e vai garantir ainda mais benefícios para a comunidade”, reforçou.