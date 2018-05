Viação Garcia e LEC assinam parceria

A oficialização foi na sexta-feira, 18 de maio no CT da S.M.Sports

A Viação Garcia assinou contrato de patrocínio com a S.M. Sports (Assessoria e Consultoria Esportiva), empresa gestora do Londrina Esporte Clube (LEC). A assinatura oficial foi na manhã desta sexta-feira,18, no CT da S.M Sports.

Participaram da assinatura do contrato, o vice-presidente do grupo Garcia Brasil Sul, Estefano Boiko Junior e o sócio da S.M.Sports, empresário Sergio Luiz Malucelli. Os dois validaram o contrato um pouco antes da apresentação para a imprensa do novo atacante do Clube, Felipe Marques.

“Estamos retomando esta parceria com o LEC, para o transporte do time profissional, após dois anos em que estivemos estruturando a empresa. Esta parceria foi feita em tempo recorde e muitas ações do contrato ainda estão sendo desenvolvidas. Acredito que renderá bons frutos e investir em esporte faz parte do DNA da empresa”, afirma Boiko Junior.

A Viação Garcia passa a ser o transporte terrestre oficial do LEC. Para Sérgio Malucelli, o retorno de “uma das melhores parcerias que o LEC já teve” é muito bom e importante e, argumentou que a empresa incentivou muito a participação e presença do público nos jogos do LEC.

Andrea Monclar/Asimp