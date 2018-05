Maior Conclave Leonístico do Sul do Brasil inicia dia 24

Delegações de Lions Clubes do RS, SC e PR estão chegando a Passo Fundo

Representações de mais de 500 Lions Clubes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná já estão chegando a Passo Fundo para participar da XIX Convenção do Distrito Múltiplo LD.

O conclave, que é o maior evento do leonismo do Sul do Brasil, deverá atrair à cidade gaúcha aproximadamente 600 convencionais, que representarão mais de 15 mil associados de Lions Clubes.

A abertura solene da Convenção do Distrito Múltiplo LD acontece às 19h30 do dia 24, no Clube Comercial, devendo a cerimônia ser comandada pelo CL Luiz Roberto Gobbi, presidente do Conselho de Governadores. Durante a cerimônia, será oficialmente apresentado o orador oficial do conclave, CL Nicolás Jara Orellana, destacado integrante do leonismo equatoriano e diretor internacional de Lions para o período 2017/2018 – 2019/2020.

No dia 25, no curso da primeira sessão plenária da Convenção, serão apresentados os candidatos à presidência, 1ª e 2ª vice-presidências do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD para o ano leonístico 2018-2019, CCLL ex-governadores Liza Cristina Ganen Novaes, Celito Schlikmann e Elton Zart.

O evento é promovido pelos Lions e Leo Clubes de Passo Fundo, sendo patrono o ex-governador do Distrito L-22 (atual LD-7) e ex-presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo L, CL Heitor Verardi (já falecido), que era associado do Lions Clube Passo Fundo Norte. A ex-diretora internacional Rosane Teresinha Jahnke é a madrinha da Convenção.

A primeira sessão plenária da XIX Convenção terá abertura às 8h30 do dia 25, no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo, junto ao Campus Universitário, local que concentrará as atividades dos convencionais até a tarde do dia 26, quando o conclave será oficialmente encerrado.

No dia 23, com início às 13h30, no Centro de Eventos do Prix Hotel, acontece a abertura oficial da Reunião do Conselho de Governadores (CG) do Distrito Múltiplo LD, sob a presidência do CL Luiz Roberto Gobbi, com ampla pauta de trabalho, comportando discussão e votação de importantes matérias. Paralelamente à reunião do CG, realiza-se o seminário para novos dirigentes, com desenvolvimento também nos dias 23 e 24, dele devendo participar os governadores e vice-governadores eleitos nas convenções distritais de abril nos nove distritos da Região Sul, além de secretários e tesoureiros indicados pelos governadores para integrarem o gabinete da governadoria no ano leonístico 2018-2019.

No último dia da XIX Convenção, serão eleitos os novos dirigentes do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD para o ano leonístico 2018-2019, devendo participar da votação os delegados de dezenas de Lions Clubes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sendo elegíveis os candidatos apresentados na primeira sessão plenária da Convenção.

No dia 26, após o encerramento do conclave, convencionais e dirigentes leonísticos visitarão, às 16h30, o Hospital de Olhos “CL Dyógenes A. Martins Pinto”, localizado no Campus da Universidade de Passo Fundo, considerado o maior empreendimento do Distrito LD-7.

A programação social da XIX Convenção contempla jantar-baile a partir das 20h30 do dia 25, no Clube Comercial, show musical e várias outras atividades nas demais datas do evento, tudo objetivando aproximar e congraçar a família leonística do Sul do Brasil.

Pronunciando-se sobre o conclave que conduzirá em Passo Fundo, o CL Luiz Roberto Gobbi, presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, externou a convicção de que “estamos vivenciando um momento muito importante tanto em nossa vida pessoal como no leonismo. O slogan de nosso colegiado ‘LCI Adiante’ diz bem quem somos e o que queremos: estar à frente do nosso tempo. E a Convenção que se aproxima é o grande momento para concretizar nossos sonhos, de uma sociedade mais justa e menos desigual. Queremos, no Sul do Brasil, avançar com os nossos ideais”.

Conforme o presidente do Conselho de Governadores, “é no Sul do Brasil que se pratica o melhor do leonismo nacional e esta Convenção também servirá para endossarmos mais uma vez a candidatura a 3ª vice-presidente internacional de nossa querida Rosane Teresinha Jahnke”, arremata o CL Gobbi.

Em mensagem dirigida aos Lions Clubes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o diretor-geral da XIX Convenção, CL Juarez de Souza Moreira, enfatizou que Passo Fundo, a sede do evento, é “uma cidade excepcional, líder regional nas áreas da educação, saúde, serviços, comércio, indústria e agronegócio, além de ostentar o título de Capital Nacional da Literatura”. Conforme o diretor-geral, os organizadores do conclave “aguardam os convencionais com grande expectativa, podendo garantir que a participação de todos na XIX Convenção será benéfica do ponto de vista do crescimento e amadurecimento do leonismo, bem como do estreitamento de laços de amizade e de liderança”.

“Estamos esperando vocês, que virão compartilhar conosco a satisfação de aprender mais sobre o nosso Movimento, de rever amigos de outros espaços, de festejar a reaproximação de tantas pessoas com interesses comuns e de servir desinteressadamente os mais necessitados”, salienta o diretor-geral Juarez Moreira. E conclui ele afirmando que “nossa pretensão é de produzir o melhor evento para bem receber a família leonística, pois será uma honra dividir emoções e compartilhar conhecimentos no sentido de inovar, criar e avançar”.

Paulo Cezar Abrahão Prates/Asimp