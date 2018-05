Receitas: Bolo de abacaxi

Ingredientes

1 ½ xicara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

1 xícara de açúcar

1 pitada de sal

2 xícaras de chá de amido de milho

3 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

Gotas de aroma de baunilha

½ lata de abacaxi em calda e em rodelas (200g)

50g de ameixas pretas sem sementes

Modo de preparo

Em uma vasilha, peneire e misture bem a farinha de trigo, o fermento em pó, o açúcar e o sal. Reserve. Na batedeira BLACK+DECKER, bata as claras em neve em ponto firme. Retire e reserve.

Na tigela da batedeira, coloque os ingredientes peneirados e reservados. Adicione o óleo, o leite e as gemas e bata a cada adição, até conseguir uma massa bem fofa. Retire a tigela da batedeira e junte as claras em neve e o aroma de baunilha. Mexa delicadamente.

Unte uma forma retangular grande com margarina e polvilhe com farinha de trigo. No fundo da forma, ajeite as rodelas de abacaxi e coloque as ameixas no meio. Despeje a massa na forma e leve para assar em forno preaquecido a 180°C, por cerca de 45 minutos.

Rendimento: 12 fatias

Tempo de preparo: 20 minutos + tempo de forno

(www.blackedecker.com.br)