Prefeito promove mudanças no secretariado

A ideia é agilizar ainda mais o ritmo da administração. Alterações ocorrem nas Secretarias de Planejamento, Governo e Chefia de Gabinete e nas autarquias Codel, Acesf e Caapsml

O prefeito Marcelo Belinati decidiu mexer no primeiro escalão da equipe para dar mais agilidade aos processos e decisões administrativas. Depois de feitos vários ajustes, cortes em despesas e funções gratificadas, de ter dado ênfase à transparência nos processos licitatórios e conseguido recursos em vários Ministérios e no Governo do Estado, Marcelo quer que projetos saiam do papel com mais velocidade e, para isso, trouxe reforços para a equipe, além de promover remanejamentos estratégicos.



Juarez Paulo Tridapalli assume a Secretaria de Governo; Marco Antonio Bacarin será o novo superintendente da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml) e Leonilso Jaqueta ocupará a superintendência da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf).

Marcelo Canhada (atualmente no Governo) assume a Secretaria de Planejamento, Bruno Ubiratan (Chefia de Gabinete) comandará o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e Marcos Urbaneja (Controlador) será Chefe de Gabinete. O novo Controlador Geral do Município está sendo escolhido por processo de seleção.



Juarez Paulo Tridapalli, 62 anos, é catarinense de Nova Trento. Leciona pós-graduação em Gestão Pública na Universidade Estadual de Londrina, onde também é integrante do Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública e consultor no Acordo de Cooperação Técnica estabelecido pela universidade com a prefeitura em Gestão da Cadeia de Suprimento. Já atuou como auditor-fiscal de Tributos do Amazonas, trabalhando como gerente de Fiscalização e na implantação do sistema de fiscalização; foi secretário-executivo de Administração do Amazonas e gestor de implantação do sistema e compras e da cadeia de suprimentos; foi também gestor da área de Tecnologia da Informação (TI) da Secretaria da Fazenda; secretário-executivo da Receita Estadual do Amazonas, coordenando a implantação de Sistemas Tributários como processo Eletrônico e Domicilio eletrônico e documentos fiscais eletrônicos; foi coordenador de arrecadação da Secretaria da Fazenda do Amazonas, e responsável pela implantação dos Sistemas de arrecadação e fiscalização no Projeto PNAFE. É doutor em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), especialista em Economia Industrial pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc) e é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Educacional de Criciúma.



Marco Antonio Bacarin, de 65 anos, é natural de Londrina, filho e neto de pioneiros da cidade. Conta com vasta experiência no ramo imobiliário. Possui formação como Técnico em Edificações, graduação em Negócios Imobiliários, e é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Atualmente ocupa a presidência do Conselho Fiscal da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis (FENACI) e também do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Londrina e Região (SINCIL). Bacarin é membro do Conselho Municipal de Contribuintes, e atua no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI-PR) como vice-presidente adjunto de Assuntos Sindicais.



Leonilso Jaqueta tem 63 anos, é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Atuou, em 1975 e 1976, como professor na Warta, onde também foi administrador distrital de 1983 a 1988. Foi vereador de Londrina, de 2001 a 2004. De 2005 a 2008, atuou como diretor de Novos Mercados na Sercomtel, onde foi diretor comercial, nos anos de 2009 a 2011. Jaqueta é e empresário no setor de gás liquefeito de petróleo desde 1994. O empresário e gestor imobiliário substitui o servidor Marcos Urbaneja, que permanece interinamente na Controladoria-Geral do Município, até a conclusão do processo para seleção do novo controlador-geral.

Os novos secretários e superintendentes estarão disponíveis para agendamento de entrevistas amanhã, a partir das 14 horas.

Juliana Gonçalves e Ana Paula Hedler/NC/PML