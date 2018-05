Sistema Fiep promove workshops gratuitos sobre inovação

As palestras, que acontecem em diversas cidades do Paraná, têm o objetivo de aumentar o competitividade dentro das indústrias

Com o objetivo de aumentar a competitividade dentro das indústrias, o Sistema Fiep promove até junho, em várias cidades do Paraná, workshops gratuitos sobre investimentos para inovação. As palestras vão abordar os caminhos para o desenvolvimento das indústrias, incluindo acesso a captação de recursos, até a construção do diagnóstico de inovação das empresas.

Os eventos terão a participação dos agentes financeiros (Agência Paraná de Desenvolvimento, BRDE e Fomento Paraná) e técnicos do departamento de fomento do Sistema Fiep para dar orientação aos empresários sobre as diversas possibilidades de financiamento. Interessados podem se inscrever em https://goo.gl/forms/9iPP3K7PTmxy39Ih1.

Durante os workshops, os participantes vão conhecer melhor as oportunidades de crédito, além de serem atendidos por agentes financeiros para sanar dúvidas e discutir oportunidades. Outra atividade importante será a construção de um autodiagnóstico de cada empresa, no âmbito da 4ª edição da Bússola da Inovação. Essa iniciativa, subsidiada pelo Sistema Fiep, auxilia os gestores por meio de dicas e sugestões de melhorias, além de promover a reflexão da situação em que a empresa se encontra. A Bússola é dirigida a indústrias de todos os portes, segmentos e regiões do Paraná e mais de 2 mil empresas já foram beneficiadas nas edições anteriores.

O evento será realizado na Casa da Indústria - Rua Ana Neri, 300 - Vila Fujita em Londrina, no dia 23 de maio, às 14 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link https://goo.gl/forms/9iPP3K7PTmxy39Ih1