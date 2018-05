Estudantes recebem orientação para escolha profissional

Palestra inicial da Rodada de Profissões será aberta ao público

Escolher uma profissão não é tarefa fácil! Em meio às dúvidas e incertezas, os alunos do Ensino Médio se preparam para o vestibular e para o futuro. No Colégio Marista Londrina, o evento “Rodada de Profissões”, que será realizado nos dias 23 e 24 de maio, pretende ajudá-los nesta escolha.

Desde 2005, o Colégio mantém um projeto - o “Projeto Profissões”, que tem por objetivo facilitar ao jovem a tomada de decisão na escolha da profissão, levando em consideração o conhecimento de suas habilidades e interesses.

No dia 23 de Maio, às 19:30, acontece no Teatro Marista a palestra de abertura "3 segredos para uma vida profissional de sucesso: felicidade X frustração" com a presença de Gislene Isquierdo, psicóloga e master coach (CRP 08/09186). Essa palestra será aberta a toda comunidade londrinense, com a retirada dos convites com antecedência, na secretaria do Colégio.

"A palestra de abertura será um momento único para todos os alunos londrinenses que estão diante da escolha profissional e sabem que o sucesso profissional depende de uma escolha da carreira mais acertada", afirma Nelson, coordenador do Ensino Médio.

De acordo com a psicóloga Ana Paranzini, coordenadora do projeto, a proposta engloba três eixos de orientação: autoconhecimento, conhecimento da realidade profissional e tomada de decisão. Para a concretização do segundo eixo da Orientação Profissional, o Colégio promoverá a Rodada de Profissões 2018.

Durante o evento, os alunos da 2ªs e 3ªs séries do Ensino Médio terão acesso a palestras de 20 profissionais de diversas áreas, que abordarão sobre o exercício de suas carreiras.

Nas palestras do dia 24 de maio, os alunos receberão orientações para aprofundar o conhecimento do dia-a-dia profissional, esclarecendo dúvidas e percepções incorretas ou distorcidas sobre a realidade profissional.

Asimp/Colégio Marista Londrina