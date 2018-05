Casa da Mulher realiza oficina de sabão e amaciante de roupa caseiro

As atividades são gratuitas e acontecem no dia 25 de maio

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio da Casa da Mulher – Centro de Formação e Ações Integradas, está com inscrições abertas para a oficina de produção de sabão e amaciante de roupa caseiro, com utilização de óleos comestíveis residuais.

O curso será na sexta-feira (25), às 14h, na sede da Casa da Mulher, localizada na Rua Valparaíso, número 189, esquina com a Avenida Higienópolis. A atividade será ministrada pela professora do curso de Tecnologia de Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Isabel Craveiro Moreira. As vagas são limitadas, e inscrições devem ser realizadas pelo telefone 3378-0111.

Sobre o local

A Casa da Mulher é um espaço voltado à capacitação das mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O local busca realizar atividades formativas, preventivas e profissionalizantes, possibilitando uma fonte alternativa de renda para as participantes. São promovidos projetos de caráter profissionalizante, levando alternativas de trabalho e geração de renda para mulheres excluídas do mercado de trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas.

NC/PML