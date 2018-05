Musa do Uruguai, Suzy Ribas posa sensual

A gata Suzy Ribas exibiu toda sua beleza e sensualidade em mais um ensaio fotográfico. Representante do Uruguai no concurso Musa da Copa do Mundo 2018, a morena nascida no interior do Paraná quer aproveitar seu momento na disputa para causar e deixar sua marca.

“Passei por muitas dificuldades e não estava feliz com a vida que estava levando no Paraná. Cheguei à conclusão de que nunca é tarde para seguirmos nossos sonhos, então quando vi a oportunidade de entrar no concurso, agarrei e agora vou dar tudo de mim para chegar longe! ”, lembra a musa que tem 31 anos.

Como prêmio, as três primeiras colocadas do concurso estarão na capa da revista Sexy de julho. A Musa do Uruguai, claro, garante que entra forte na disputa, mas diz que independente de ficar ou não no pódio, já está planejando o ensaio nu. Enquanto posava para as lentes do fotógrafo Woody, a beldade falou um pouco mais sobre suas ambições.

“Estou muito confiante com meu corpo no momento e quero aproveitar para registrar isso em um ensaio nu e muito ousado. Quando decidi entrar nessa disputa, coloquei uma meta para mim que era não passar em branco, mesmo depois de terminado o concurso. E garanto que não vou mesmo! Estou focada e não vou parar até alcançar tudo que planejo. ”, finaliza, confiante.

Ike Oliveira/Asimp