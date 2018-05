Modelo Rafaela Guimarães fala sobre silhueta: "sou toda natural"

De olho na “onda fitness”, muitas modelos pegam ainda mais pesado nas academias em busca de mais definição e músculos. E não só isso, a maioria acaba apelando para cirurgias plásticas. Na contramão disso está a modelo e atriz Rafaela Guimarães, natural de João Pessoa/PB. A gata conta que prefere desfilar com a silhueta que atualmente ostenta.

“Sou toda natural, valorizo muito isso. Não acho legal a mulher se montar toda. Meu treino é tranquilo, não vivo na academia ao contrário de outras musas e modelos”, alfineta. “Gosto do meu corpo sequinho, acho sensual e muito mais feminino. Às vezes me perguntam porque não coloco silicone ou aumento o bumbum como se fosse algo anormal. Me garanto assim”, completa.

Rafaela conta que seu foco não está na dieta ou nos treinos, mas sim nas suas redes sociais. Depois de atuar como atriz, a morena quer se tornar uma it girl. “Agora quero novos rumos. Mais do que ser elogiada pelo corpo, quero ditar moda e inspirar outras modelos, principalmente as mais magrinhas e naturais, que não se rendem às cirurgias plásticas".

Rômulo Moreira/M2 Mídia

