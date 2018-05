Brasileira moradora de Salt Lake City, nos EUA, ganha concurso de biquíni em Cancún

Suzy Pin, que mora em Salt Lake City, nos EUA, mostrou a beleza da mulher brasileira ao vencer o concurso de biquíni realizado no Mandala Beach, a mais famosa pool party de Cancún. Além do prêmio de 1.000 dólares, ela ganhou um biquíni e não precisou pagar por nenhuma outra festa na movimentada cidade mexicana.

"Fui para o Mandala no intuito de me divertir com o pessoal da agência Mogitur e nem imaginava que haveria um concurso lá pois nem de biquíni eu estava. Mas a organização me ofereceu um biquíni, o agente de viagens André Santos e o pessoal me convenceram a participar e acabei indo mais pela diversão mesmo. Nem pensava em ganhar (risos), mas acabei vencendo", conta a loira de 27 anos que possui um corpo escultural.

"Foi uma experiência incrível! Além de ter me divertido muito eu vivi algo único ao lado de bons amigos em um lugar lindo e paradisíaco", destaca Suzy Pin.

"Ela é super tímida e pediu aprovação da mãe para participar do concurso. A Suzy teve uma noite de famosa e todos queriam tirar foto com ela", completa o agente de viagens André Santos, da Mogitur.

MF Press Global

