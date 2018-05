Uma das maiores dúvidas de quem está em um processo de emagrecimento é se dar uma "escapadinha da dieta" no fim de semana faz mal. Fernanda Dassie, a "Financista Fitness" que foi gordinha no início da adolescência e que desde os 13 anos fez várias dietas, orientadas ou não, dá sua opinião.

"Não é que faça mal, mas essa escapadinha de final de semana ou dia do lixo atrapalha sim! Eu mesma já caí nessa armadilha diversas vezes e não entendia o por que de tanta dificuldade para atingir meu peso ideal. Nosso organismo realmente não sabe se é final de semana ou não e funciona de uma forma perfeita, como uma máquina! Então, se você conseguir seguir sua dieta à risca durante a semana, mas cometer excessos no final de semana, você engordará ou não emagrecerá de qualquer forma", explica a morena formada em Administração, que tem MBA em Finanças pelo IBMEC e atualmente é Diretora Finceira na empresa LAB Madeiras e Ferragens.

A fisiculturista que atualmente é patrocinada pelas marcas Black Skull, Labellamafia e Pharmactive explica que nosso organismo tem uma quantidade ideal de calorias a serem consumidas diariamente para o seu funcionamento. O valor correto varia de acordo com idade, altura, sexo, quantidade de atividades físicas e metabolismo. Se a pessoa consumir mais calorias do que deve, engordará.

"Então, quer dizer que nunca podemos sair da dieta? Não é bem assim... Dieta não é para ser uma ditadura e um sacrifício, mas em fases que precisamos perder bastante peso, o ideal é realmente seguí-la à risca, inclusive nos finais de semana e feriados para termos resultados satisfatórios. Já em momentos que necessitamos somente de uma manutenção do peso, algumas estripolias são permitidas, afinal ninguém é de ferro, né?!", afirma Fernanda Dassie.

"Eu como atleta possuo poucos dias livres no ano, mas os aproveito de forma satisfatória e feliz pois essa é a minha opção. Com o tempo e os hábitos aprendi a gostar de comer saudavelmente. Me faz bem! Caso a pessoa queira optar por uma forma mais branda e lenta para a perda de peso, ou até só a manutenção, é só não deixar de tomar cuidado com os exageros da escapadinha da dieta. Excessos de açúcar, produtos industrializados e álcool, além de promoverem uma intoxicação do organismo, criam uma relação viciante que alguns pesquisadores comparam até ao uso da heroína, o que fará com que a pessoa sofra mais para retornar à dieta e acabe dificultando também o processo de perda de peso", completa a "Financista Fitness".

A digital influencer finaliza ressaltando que tudo é equilíbrio: "A vida é feita de escolhas, portanto é preciso fazer escolhas inteligentes e conscientes!".

MF Press Global

