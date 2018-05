Aricia Silva revela que finalmente decidiu se dedicar à carreira como cantora

A modelo Aricia Silva publicou um vídeo cantando para homenagear sua mãe Clau enquanto Bruno, do KLB, tocava violão. O sucesso no Instagram foi tanto que a ex-Panicat decidiu anunciar que vai se dedicar à carreira como cantora.

"Entendi agora depois de tudo o que aconteceu com o Pânico e com a minha vida que tenho um talento que sempre utilizei. Sempre cantei e tive uma voz que as pessoas gostavam, mas por conta das gravações com o Pânico não tinha tempo de aprimorar. Agora é o momento de poder mostrar um talento que nunca foi mostrado antes. Meu conhecimento e minha repercussão com o público pode ajudar bastante a poder escalar uma carreira musical", destaca a catarinense.

Aricia Silva conta que seu maior incentivador é o Bruno, do KLB, que hoje trabalha como produtor musical e possui um projeto eletrônico. Na carreira, o KLB vendeu mais de 8 milhões de CDs. Bruno agora está produzindo seu próprio projeto e outros populares.

Em breve a loira de 24 anos anunciará novidades com relação ao universo musical e ao seu canal no YouTube. Enquanto isso ela viaja o Brasil e o mundo representando marcas devido ao seu prestígio como digital influencer. Não à toa ela possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

MF Press Global