Esteticista chama atenção nas redes sociais e se prepara para se tornar referência em beleza

Rosani Favero conhecida também como “Loira” está sendo cogitada para vários projetos artísticos.

Ela é loira, linda e muito simpática, tem conquistado a todos com sua beleza e simpatia. Assim podemos definir a “Loira”. Hoje com 29 anos de idade a gata que é de Santa Catarina e recentemente morando em Campinas em São Paulo, recebeu alguns convites mais voltados para o mundo artístico e está analisando. “Apareceu as coisas meio que do nada, estou pensando para tomar uma boa decisão é tudo muito novo pra mim, mas é obvio que quero aproveitar da melhor maneira possível a”.

Entre os convites estão participar de um concurso de musa, realizar um ensaio fotográfico para um renomado site e um convite feito por uma escola de samba de São Paulo para ser musa. De fato é muita coisa, o que podemos perceber é que a carreira artística de Rosani deve ser de fato muito promissora, vamos aguardar e

torcer para os próximos passos da beldade.

Asimp/E.T.Comunicação

Clique nas fotos para ampliar