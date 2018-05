Workshop com Carol Tognon é atração no Outlev

Blogueira com mais de 320 mil seguidores no instagram vai revelar os segredos para se vestir bem

A organização do Outlev 2018 programou para o sábado, dia 09/06, um workshop especial com a badalada blogueira e digital influencer Carol Tognon. Ela vai falar sobre o que mais entende: moda, estilo, mercado de luxo e instagram para negócios.

Os convites custam R$ 50,00 e podem ser adquiridos antecipadamente no showroon A. Yoshii (Av. Madre Leônia Milito, 1800). As vagas são limitadas. O workshop será realizado as 15h30, na Chácara Graciosa, sede do Outlev.

Outlev 2018

O Outlev faz parte do calendário social-filantrópico de Londrina e atrai todos os anos por milhares de pessoas. O evento vai reunir no período de 7 a 10 de junho, na Chácara Graciosa, dezenas de lojistas que vão oferecer produtos de marcas famosas com preços de liquidação em vários segmentos como moda feminina, masculina, infantil e juvenil, fitness, praia, calçados, enxoval, moda casa, semijoias, acessórios, moda íntima, plus size, artigos em couro, estofados, entre outros.