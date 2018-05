Klaviertrio abre programação da série Palcos Musicais

Apresentação reúne três músicos expoentes: Cristian Budu (piano), Nikolau Ratchev (violino) e Jonathan Weigle (violoncelo)

Um concerto de música de câmara de alta qualidade com o Klaviertrio - formado por grandes nomes da cena musical internacional: o aclamado pianista brasileiro Cristian Budu, o violinista Nikolau Ratchev e o violoncelista alemão Jonathan Weigle abre a programação da Série Palcos Musicais.

A apresentação está marcada para o dia 28 de maio no Teatro Crystal Palace (Rua Quintino Bacaiuva, 15) às 20h30. Os ingressos custam R$20,00 e R$10,00 (meia entrada). No programa, obras de três compositores consagrados: Beethoven (Sonata para violino e piano, op. 96, n.10, G Dur), Brahms (Sonata para Violoncelo e piano, op.38, n.1 in, e moll) e Dvorak (Piano Trio, op.90, n. 4 "Dumky", e moll).

A Série Palcos Musicais é uma iniciativa criada em Londrina há seis anos com o objetivo de promover a música de câmara e ampliar o acesso à música erudita e instrumental, conquistando novos públicos. A Série Palcos Musicais 2018 é organizada pela Apolônia Prod. Culturais, e tem o patrocínio da Unimed, BRDE e John Deere através da Lei Rouanet. Conta com o apoio da CBN, Rádio UEL FM e Livraria da Silvia. A coordenação artística é da pianista e produtora Irina Ratcheva.

No dia 29 de maio, o Klaviertrio se apresenta no Espaço Cultural Santa Maria, em Curitiba às 20h.

Música de qualidade

Criada em 2013, a Série Palcos Musicais é iniciativa desafiadora que prova mais uma vez que a música de câmara de qualidade tem lugar, público e espaço para ser prestigiada. “Hoje a série é um marco para a cultura musical de Londrina e região, um dos eventos mais importantes da nossa agenda cultural, por sua característica inovadora, voltada para as diversas faixas etárias e classes socioeconômicas”, informa Irina Ratcheva, coordenadora artística da série. “Os recitais privilegiam o ecletismo estilístico e cultural da música de câmara, através da variedade de nacionalidades entre os músicos. O repertório focaliza desde barroco até o contemporâneo.”

Atualmente, na cena musical do Paraná, há uma carência de circuitos que privilegiem a música erudita de câmara e a Série Palcos Musicais vem suprir essa lacuna. “A prática da música de câmara é singular, pois coloca sobre cada um dos músicos igual responsabilidade artística e o repertório é abrangente e universal. Trazendo nomes consagrados da cena internacional, a mostra coloca Londrina e região no calendário nacional de eventos dessa categoria”, revela Irina Ratcheva. “A ideia é que a música conquiste o reconhecimento de novos públicos, abrindo espaço à música instrumental brasileira, tentando atingir todas as vertentes, da música pura autoral à importância da improvisação e releitura de grandes clássicos.”

Acesso à música

A temporada 2018 contempla um circuito de apresentações de música erudita e instrumental, com a proposta de ampliar o acesso à música de concerto para um maior número de pessoas, formando uma rede de palcos sonoros em espaços diferentes, mesclando o erudito com o popular, a brasilidade e a música universal. Além disso, a mostra promove máster classes com artistas convidados. “Em cada nova temporada procuramos expandir as ações, aumentando o número de apresentações realizadas em espaços diferentes, com a proposta de ampliar o acesso à música de concerto para um maior número de pessoas, mesclando o erudito com o popular. A vinda de vários artistas internacionais e nacionais ainda cria referencias para os espaços e contribui para o desenvolvimento de intercâmbios culturais e para o turismo cultural na cidade e região”, finaliza Irina Ratcheva.

Bilheteria

Online, disponíveis pelo site: www.sympla.com.br

Hotel Crystal Palace/ Café Royal Londrino .(43) 3027 1050, das 09h às 21h

Livraria da Silvia - R. Goiás, 1774 no Juntus Coworking . (43) 3028 – 2888

Programa

L. V. Beethoven - Sonata para violino e piano, op. 96, n.10, G Dur

J. Brahms - Sonata para Violoncelo e piano, op.38, n.1 in, e moll

A. Dvořák - Piano Trio, op.90, n. 4 "Dumky", e moll