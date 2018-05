Adoção transforma a vida de casal de missionários

De autoria do diácono Nelsinho e sua esposa Márcia Corrêa, da Comunidade Canção Nova, o livro “E Deus quis ter uma família” retrata a chegada de Orlando, que, aos 21 anos, ganhou uma nova família

Um lançamento da Editora Canção Nova, o livro “E Deus quis ter uma família”, escrito pelos missionários da Comunidade Canção Nova, diácono Nelsinho e sua esposa Márcia Corrêa, trata da importância da família. Tendo por referências histórias bíblicas, o relato dos pais também aborda das diferenças no jeito de ser de cada membro da família e demonstra justamente a “riqueza” disso da experiência da adoção.

“Deus poderia mandar Jesus com trinta anos para o nosso meio, descendo em uma nuvem, já curando o cego, ressuscitando o filho da viúva de Naim, curando os leprosos... Mas a família é tão importante, que Deus quis ter uma”, destaca Nelsinho.

Ele é de Piquete, interior do estado de São Paulo, e Márcia de São Paulo (SP). Estão na Comunidade Canção Nova há mais de 25 anos e desde novembro de 2015 ganharam aos seus três filhos biológicos (Miriam, Lucas e Gabriel d'Angelo Corrêa), o jovem Orlando de Carvalho Nascimento, filho biológico de Leila e Orlando.

Em 2013, Orlando começou o curso de Publicidade e Propaganda. Na mesma época, o câncer de mama que sua mãe tinha tratado atacou novamente. Houve algumas complicações no decorrer do tratamento e ela faleceu. Na Faculdade, ele conheceu Lucas Corrêa e se tornaram amigos. Em 2015, o pai de Orlando passou mal. Descobriram que ele estava com câncer (pulmão), e também veio a falecer.

Apesar do desespero sentido no início, Orlando conta: “Deus foi muito bom comigo e me deu uma nova família. Eu, que cresci como filho único, aos poucos ganhei a família D'Angelo Corrêa e ela me ganhou”. Para a nova família, Orlando é uma bênção de Deus em suas vidas, como afirma Lucas: “Agora minha família está completa”. E Miriam reforça: “Família é isso: amor, cuidado, gratidão. Um ciclo sem fim”. E Gabriel conclui: “A família é, definitivamente, o Santuário da Vida!”.

