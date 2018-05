Sósia de Helen Ganzarolli vai representar o Brasil no ‘Musa da Copa’

A edição 2018 do concurso Musa da Copa do Mundo promete contar com uma participante bem “famosa”. Representado o Brasil, a modelo Giselle Saran, de 35 anos, chama atenção por ser parecida com a apresentadora Helen Ganzarolli, do SBT. E a semelhança é mesmo por acaso. A jovem conta que nunca gastou com cirurgias plásticas ou procedimentos estéticos para se tornar sósia da queridinha de Silvio Santos.

“Depois que assumi meus cabelos mais ondulados as pessoas começaram a comparar mais, principalmente nas redes sociais. Mas nunca foi uma coisa forçada da minha parte. Já me confundiram no shopping. Até achei exagero, mas quando cheguei em casa e me olhei no espelho vi que estava mesmo muito parecida. Acho que pela maquiagem”, lembra. “Ser comparada com ela enche meu ego porque na minha opinião é uma das mulheres mais lindas do Brasil”.

De olho na final do concurso, Giselle quer inclusive o apoio da apresentadora na etapa de votação online, quando será eleita a Musa da Copa do Mundo Internet. “Quero o apoio dela na competição, estou entrando para ganhar, e o apelo dela vai ser muito importante. Imagina uma ação com os fãs dela? Não terá para ninguém! Com o concurso acho que terei a chance de conhecer a Helen e pedir essa ajuda. Até porque dizem que ela é muito simpática e querida”, diz.

Giselle foi escolhida a representante da Seleção Brasileira depois de um longo mês de seletivas. Coube aos editores e profissionais da revista Sexy – que é parceira do concurso – avaliar as modelos inscritas de todo o país e selecionar apenas uma. Até porque as três primeiras colocadas do Musa da Copa do Mundo serão capa da publicação em julho.

Ike Oliveira/Asimp

