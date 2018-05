II Congresso de Advogados Criminalistas com inscrições abertas

O II Congresso dos Advogados Criminalistas de Londrina será realizado dias 4 e 5 de junho e trará à cidade profissionais com atuação reconhecida na área.

Estão confirmadas, entre outras, as presenças de Ércio Quaresma, que ganhou especial notoriedade em 2010 ao defender o ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes e o ex-policial militar Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, no caso envolvendo o assassinato de Eliza Samudio; Marcelo Leal, reconhecido advogado criminalista com atuação na Lava Jato; Fernando Rodrigues Peres, especialista em Direito Digital; Dora Cavalcanti Cordani, integrante do Conselho Deliberativo do Instituto de Defesa do Direito de Defesa; e Roberto Batochio, presidente do Conselho Federal da OAB de 1993 a 1995 e atual membro honorário vitalício da entidade. Realizado pela OAB-Londrina, por meio da Comissão dos Advogados Criminalistas, o evento tem apoio da OAB-PR, CAA-PR, ESA e Abracrim, e patrocínio da Rhino Marketing.

As inscrições custam R$ 30,00 para estudantes e R$ 50,00 para profissionais e devem ser feitas na OAB-Londrina ou com algum membro da Comissão dos Advogados Criminalistas.