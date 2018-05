Marinha abre três concursos para o ensino superior

Começam na quarta-feira (23/05) as inscrições para os concursos públicos da Marinha do Brasil com 22 vagas distribuídas pelo Quadro Complementar de Intendentes (10), Quadro Complementar de Fuzileiros Navais (9) e Capelães Navais (3). As inscrições serão aceitas até 5 de junho de 2018 no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br

É preciso ter menos de 29 anos no dia 1º de Janeiro de 2019 para o concurso dos Quadros Complementares e menos de 41 anos para o concurso de Capelão Naval.

Os concursos serão realizados por meio de prova objetiva, redação e inglês (essa última disciplina somente para Intendentes e Fuzileiros), Análise de Títulos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (TAF), entre outras, além do Curso de Formação de Oficiais (CFO). Após isso, os formados ocuparão o posto de Primeiro-Tenente (Capelães Navais) e Segundo-Tenente (Quadros Complementares), com rendimentos iniciais de R$11 mil e R$10.111, respectivamente.

Das vagas

Para o Quadro Complementar de Fuzileiros Navais, abriu oportunidades para diversas Engenharias, tais como Computação, Controle e Automação, Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Engenharia Aeronáutica, Ambiental e Sanitária, Engenharia de Bioprocessos, Cartográfica e de Agrimensura, Civil, Petróleo, dentre outras. Este é um concurso exclusivo para homens.

Para o Quadro Complementar de Intendentes, poderão se inscrever homens e mulheres com graduação em Administração, Ciências Contábeis e Economia.

Já para Capelães Navais foram abertas duas vagas para Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana e uma para Pastor da Igreja Assembléia de Deus.