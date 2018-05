Reconhecimento ao trabalho da Enfermagem paranaense

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR – realiza nesta sexta-feira, dia 25, a solenidade do Coren Premia 2018, evento que destaca e homenageia profissionais de todo estado. Será a partir das 19h00, no salão de eventos do Four Points by Sheraton, em Curitiba.

Concorreram ao prêmio nesta edição 40 trabalhos representando 21 instituições de saúde de Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Pato Branco, Rebouças, São José dos Pinhais, Mandaguari e Campo Mourão. A comissão julgadora, formada por enfermeiros que atuam na área acadêmica e na assistência, classificou 20 trabalhos que receberão prêmios nas modalidades Homenagem, Destaque e Reconhecimento.

São trabalhos que envolvem boas práticas de Enfermagem, segurança do paciente, ética profissional, sistematização da assistência e gestão de Enfermagem.

A relação dos classificados está divulgada no site do Coren/PR -

http://corenpr.gov.br/portal/institucional/programas-coren-pr/coren-pr-premia/644-coren-parana-premia-2018-classificados

Nalu Lourençon/Asimp/Coren/PR