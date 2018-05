UTILIDADE PÚBLICA: Obra interrompe abastecimento em bairros da região Sul

A Sanepar comunica que a realização de uma obra no Centro de Reservação Sul vai interromper o abastecimento de água em diversos bairros da região Sul de Londrina no domingo (27). O serviço vai ser feito das 7h às 15h e a previsão é que a distribuição de água seja totalmente normalizada à noite.

Serão afetadas as regiões compreendidas entre os seguintes bairros: conjuntos habitacionais Jamile Dequech, São Lourenço, das Flores, e União da Vitória (do 1 ao 5), os jardins Tarobá (1 e 2), Itapoã, Monte Belo, Neman Sahyun, Perobal, Acapulco, Bela Suiça, Cláudia, Esperança, São Vicente, Vale do Sol e Alto do Cafezal, a Gleba Palhano, os parques Guanabara, Ouro Branco, Campos Elísios, Itatiaia (1 e 2), Mediterrâneo, Recanto Colonial (1 e 2), Vale dos Tucanos, Vale do Reno, além dos condomínios Alphaville, Royal Park, Royal Tennis, Royal Golf, Terras de Santana e os demais nas imediações.

Imóveis sem caixa-d'água podem ficar desabastecidos. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d'água com capacidade para atender as necessidades por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800-200-0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Acompanhe mais informações pelo site www.sanepar.com.br.