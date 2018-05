Compaz e Londrina Pazeando realizam Desafio pela Paz

Abraços pela Paz serão realizados em várias regiões da cidade com o objetivo de estimular a cultura de paz e participação no Dia do Desafio

Na próxima quarta-feira (30), às 9 horas, na Praça Nishinomiya, região leste da cidade, o Conselho Municipal de Cultura de Paz (COMPAZ) e a ONG Londrina Pazeando vão realizar um abraço comunitário durante o Desafio pela Paz. Além dele, outros serão feitos em escolas municipais, no Moringão e na sede do SESC da Avenida Saul Elkind.

A atividade faz parte do Dia do Desafio, que é uma campanha mundial de incentivo à prática regular de atividades físicas em prol da saúde e do bem-estar. Ela é organizada pelo SESC com ajuda da Fercomércio/PR, dos sindicatos empresariais filiados e das prefeituras municipais. Por meio de uma competição entre cidades do mesmo porte, vence o Município que conseguir mobilizar mais pessoas em torno das atividades físicas em um único dia.

Assim, além de as pessoas darem sua contribuição no Dia do Desafio, elas poderão aproveitar para fazer uma ação em grupo pela cultura de paz e solidariedade. Cerca de 50 escolas municipais também foram convidadas para participar da atividade. Aquelas que aceitaram o desafio vão realizar atividades e um abraço durante o período de aula, cabendo à direção escolar escolher o melhor horário. Às 8 horas, do mesmo dia, haverá atividades no Ginásio de Esportes Moringão. No ano passado, quase mil pessoas participaram das ações do Desafio pela Paz, em todas as regiões da cidade.

“Nossa intenção é desenvolver a cultura da paz, o que pressupõe um hábito e um costume. Queremos que isso faça parte do cotidiano das pessoas e que elas se habituem a falar sobre o amor, o carinho e a não-violência, porque isso também é ensinado e precisa ser exercitado”, explicou presidente do Compaz, Charleston Luiz da Silva.

Para que a cidade estimule seus cidadãos a repensarem a cultura da não-violência e desenvolverem ações em prol da paz, o Compaz e a ONG Londrina Pazeando também vão desenvolver outras atividades pela cidade. No dia 7 de junho, eles pretendem fazer o 5º Abraço pela Paz no Lago Norte. A intenção é reunir cerca de mil pessoas ou mais, na tentativa de se fechar o circuito do lago que mede 1.200 metros de extensão.

Já no dia 9 de junho, às 11h30, eles farão um abraço durante a Expo-Ambiental 2018, que é uma feira onde as instituições de ensino e pesquisa apresentam as ações que estão sendo pensadas em prol de um mundo sustentável. A ação é organizado pelo Lions Clube de Londrina.

Além dos Abraços pela Paz, o Compaz e a ONG Londrina Pazeando realizam diversas ações durante o ano inteiro, como o concurso de desenho, concurso de música, embaixadores pela paz, círculos de construção da paz, dsitruição do Selo Arma Não É Brinquedos para os comerciantes que aderem a ideia da não-venda de armas de brinquedo, grupos de diálogos inter-religiosos, trilha da paz palestras, oficinas, publicações, entre outras ações.

