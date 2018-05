Vila Cultural Alma Brasil oferta curso de marcenaria para mulheres

Aulas acontecerão neste final de semana; interessadas podem se inscrever pelo (43) 99928-2666, com Luciana ou (43) 99977-2278, com Jéssica

Para empoderar as mulheres e ajudá-las a aprender o básico da marcenaria, a Vila Cultural AlmA Brasil está ofertando o “Mini-Curso Prático de Marcenaria Para Mulheres”. Ele acontecerá neste sábado (26) e domingo (27), das 13h às 18h, na sede da vila cultural, que fica na Rua Mar Del Plata, 53, Vila Rodrigues.

Durante as duas tardes, as participantes aprenderão sobre a importância da utilização dos materiais corretos para a construção de móveis e produtos, sobre as ferramentas básicas da marcenaria e o passo a passo para se fabricar um banco com madeiras reutilizadas de paletes. Através desse conhecimento, elas serão capazes de construir outras coisas diferentes, como mesas, criados-mudos e banquinhos.

Para isso, serão ensinados conceitos básicos como medir, lixar, cortar, utilizar a serra, parafusar e montar o móvel. Por isso, não há um pré-requisito para as mulheres que desejam se inscrever. “A mulher não precisa conhecer, nem saber usar nenhuma ferramenta, porque vamos ensinar isso no curso. A intenção é capacitá-las para que elas consigam fazer as coisas sozinhas e possam utilizar isso no dia a dia”, explicou a arquiteta e professora do curso, Jéssica Gomes Debortolo.

Ao todo, são disponibilizadas sete vagas. A oficina custa R$ 200,00 e os materiais que serão utilizados já estão incluídos. É possível parcelar o valor em duas vezes, dando a primeira parcela no dia da inscrição. Para se inscrever é preciso entrar em contato com uma das ministrantes do curso e as arquitetas, Luciana Tiemi Shimoyama, pelo (43) 99928-2666 e com Jéssica Gomes Debortolo, pelo (43) 99977-2278.

Há duas semanas, a Vila Cultural AlmA Brasil ofertou um curso introdutório de utilização de ferramentas básicas como alicates, serra elétrica, lixadeira, parafusadeira, brocas e parafusos. Participaram seis mulheres, entre elas estiveram designers, arquitetas e artesãs.

A Vila Cultural AlmA Brasil conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Ana Paula Hedler/NC/PML