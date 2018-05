DTRANSITO promove palestras e blitzes educativas no ‘Maio Amarelo’

Ações realizadas em escolas e colégios visam à conscientização sobre a segurança no trânsito e a prevenção de acidentes, além de propor à sociedade uma nova maneira de encarar a mobilidade

Participante da Campanha “Maio Amarelo” - movimento mundial que marca a mobilização para a diminuição dos índices de mortes e acidentes de trânsito -, a Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DTRANSITO), continua promovendo palestras em escolas municipais e colégios estaduais, e blitzes educativas sobre o trânsito, no município. As ações de conscientização prosseguirão até o fim deste mês.

Com o mote “Nós somos o trânsito”, o movimento está em sua 5ª edição e fomenta na sociedade discussões e atitudes voltadas à necessidade urgente da redução do número de mortes e feridos graves no trânsito. O tema de 2018 propõe o envolvimento direto da sociedade nas ações e propõe uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro.

A programação municipal foi iniciada no dia 1º de maio - feriado do Dia do Trabalhador - com orientações educativas de trânsito para crianças que participaram do evento “Praça da Alegria”, na Praça Pio XII. O ciclo de palestras para estudantes do Ensino Médio teve início no dia 8, no Colégio Estadual Basílio de Lucca, prosseguindo pelos Colégios Estaduais Unidade Polo e Olavo Bilac. Já as blitzes educativas, com entrega de material educativo a motoristas e pedestres sobre o respeito à sinalização e os cuidados no trânsito, além de adesivaço em veículos, começaram em frente à Escola Municipal Profª Maria Inês R. de Melo, prosseguindo pelo Colégio Integrado Sônia Marcondes, Colégios Polo e Olavo Bilac e CMEI Recanto dos Baixinhos, até o momento.

Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, Euller Alexandre Gualberto, por meio das palestras – que estão sendo proferidas por ele -, é possível levar as pessoas, neste caso os jovens, à reflexão sobre a importância da conscientização frente aos acidentes de trânsito, no sentido de garantir a prevenção. Já as blitzes educativas estão sendo realizadas pelos agentes municipais de trânsito, em parceria com a Polícia Militar e com a participação de professores e alunos de escolas e colégios de Ibiporã, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade, de modo geral, sobre o tema.

As ambas as ações estão sendo realizadas em atendimento à Resolução 722/18, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que determina o tema central que precisa ser trabalho no âmbito de educação no trânsito pelos órgãos responsáveis por essa área.

"O Departamento de Trânsito acredita que a educação é a mais importante ferramenta de formação da cidadania. Quanto mais cedo envolvermos crianças e adolescentes em ações desta natureza, maiores são as chances de alcançarmos êxito na construção de um trânsito democratizado, assegurando ao mesmo tempo o direito de todos de ir e vir com segurança", defendeu o diretor do DTRANSITO.

Maio Amarelo

Foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária na esteira da determinação da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) que editou, em março de 2010, uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como a "Década de Ações para a Segurança no Trânsito". O Movimento Maio Amarelo é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil.

A intenção é colocar em pauta a segurança viária e mobilizar toda a sociedade para discutir o tema, estimulando o cidadão a promover atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada um, dentro de seus deslocamentos diários no trânsito. Ações do Maio Amarelo são desenvolvidas em todos os estados brasileiros e em outros 25 países nos cinco continentes.

NC/PMI