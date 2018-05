Está chegando a 42ª Festa Junina de Ibiporã

Atenção comunidade de Ibiporã e região: está chegando a 42ª Festa Junina Municipal, que vai agitar a Praça Pio XII de 8 a 17 de junho, com ritmos e toda a decoração este ano homenageando o Nordeste.

A Festa Junina Municipal de Ibiporã, que este ano está em sua 42ª edição, será realizada de 8 a 17 de junho e irá transformar a Praça Pio XII, em frente à Igreja Matriz de Ibiporã, no “Arraiá de Santo Antônio”. É que a organização da festa, promovida pela Prefeitura de Ibiporã e coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, decidiu estabelecer uma comemoração particular para cada santo junino, reforçando as tradições dessa festividade.

Como o primeiro santo do mês é Santo Antônio, comemorado dia 13 de junho, a festa deste ano irá relembrar a sua história e as tradições em torno do seu nome, como a de ser o “santo casamenteiro”. Já em 2019 será o “Arraiá de São João”, o segundo santo do mês, comemorado no dia 24 de junho. E em 2020 quem ditará o ritmo da festa é São Pedro, que é comemorado dia 29 de junho.

“Vamos nominar a edição deste ano como “Arraiá de Santo Antônio”, mas na realidade teremos sempre os três santos presentes na praça e interagindo com o público, nos 10 dias de festa. Serão atores interpretando cada um dos santos, subindo ao palco, andando pelas barracas e inclusive participando da peça no dia da abertura”, explica o secretário municipal de Cultura e Turismo de Ibiporã, Agnaldo Adélio.

Festas Temáticas

Outra definição é quanto aos temas de cada festa. Este ano, a 42ª edição irá homenagear o Nordeste brasileiro. No ano que vem, 2019, o tema será a viola e a cultura caipira. “Já em 2020 a festa pretende homenagear o Norte do Paraná e as especificidades da região, como a figura do “pé vermelho”. Podemos também ampliar e destacar as riquezas do Sul, ainda não fechamos o tema deste terceiro ano”, informou Adélio.

Tradições Do Nordeste

Com o tema nordestino para este ano, todo o arranjo visual da festa, a decoração da praça, as atrações artísticas e oficinas serão voltadas a valorizar a cultura do Nordeste. No palco, um dos destaques será a banda pernambucana Bonde do Forró, que virá especialmente a Ibiporã para mostrar o seu repertório. A banda é presença constante nas maiores festas juninas do Brasil, como a de Caruaru (PE) e de Campina Grande (PB) e na Festa de Peão, de Barretos (SP). Outra atração que deverá atrair grande público será a dupla Gilberto e Gilmar.

Haverá oficinas de xilogravura, peça teatral e arte em cordel, painéis reproduzindo os elementos e a cultura do sertão, além da dança e os ritmos próprios do Nordeste.

Não faltarão comidas típicas, quadrilha em volta da fogueira, casamento caipira, brincadeiras e ainda haverá três paus de sebo para divertir a criançada e os adultos. Participe! Será de de 8 a 17 de junho. Uma festa para toda a família.

- Nos próximos dias divulgaremos mais detalhes e toda a programação artística. Aguarde.

Realização: Prefeitura de Ibiporã e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Apoio: Secretaria de Obras, Parque de Máquinas, Setor de Patrimônio, SAMAE, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Paraná Turismo e entidades responsáveis pelas barracas: APMIF, ACEI, PIME, Vicentinas da Capela Santo Alberico, Fazenda da Esperança e Associação do Ballet de Ibiporã.

Jaime Kaster/Asimp