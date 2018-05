Ibiporã: Cinema de graça na Praça

A Praça Pio XII, em Ibiporã, terá uma carreta-cinema com exibições gratuitas de filmes para a comunidade nos dias 31 de maio e 1º de junho

No feriado de 31 de maio (quinta-feira) e 1º de junho (sexta-feira), Ibiporã recebe na Praça Pio XII o Cine CTG, com cinco sessões de cinema por dia, abertas para toda a comunidade, com capacidade de 87 pessoas por sessão. Os ingressos, pipoca e refrigerante serão gratuitos e a entrada pode ser retirada na própria carreta-cinema, nos dias do evento.

Confira abaixo a programação:

31/05 (quinta-feira):

13h- As Aventuras de Peabody e Sherman

14h30- Zootopia- Essa cidade é o bicho

16h30- O Bom Dinossauro

18h30- O Reino Escondido

20h30- Divertidamente

1º de Junho (sexta-feira):

13h- Os Pinguins de Madagascar

14h30- Cada um na sua casa

16h30- A Vida Secreta dos Pets

18h30- A Origem dos Guardiões

20h30- Trash- A esperança vem do lixo

O objetivo do projeto é disseminar cultura entre jovens e crianças de diferentes comunidades por meio de uma carreta que se transforma em uma completa sala de cinema, com sistema de som e imagem digital. A realização é da Cepar Cultural através do patrocínio da CTG Brasil via lei de incentivo fiscal (Lei Rouanet) e apoio da Prefeitura de Ibiporã e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

